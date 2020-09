Het weer van vandaag: minder warm, wel zonnig

Vandaag is het zonnig al kunnen eerst ook nog een paar wolkenvelden voorkomen. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 20 graden. Er staat een matige en aan zee vanmiddag soms vrij krachtige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht is het helder en door de aanvoer van droge lucht kan er geen mist ontstaan. Het koelt landinwaarts af naar 8 graden.

Morgen is het stralend zonnig nazomerweer. In de middag wordt het 21 graden en waait er een matige oosten- tot noordoostenwind.

Vooruitzichten

In het weekend en begin volgende week blijft de nazomer voortduren. Het blijft dan ook vrij zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt verder op naar 23 of 24 graden begin volgende week.

In het oosten van de regio zou het nog wel eens 25 graden kunnen worden. Pas op woensdag volgt een omslag en wordt het wisselvalliger en uiteindelijk flink koeler.