Rijen bij coronateststraat door softwareproblemen

De teststraat in Dordrecht. Foto: Rijnmond

Er zijn donderdag problemen met de software van de coronateststraten. Dat meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dat zorgt voor vertragingen. Wat de gevolgen zijn voor de testen die gepland staan, is niet duidelijk.

Bij de teststraat in het Oranjepark in Dordrecht had het systeem donderdagmorgen grote vertraging. Daardoor duurde het veel langer voor mensen om getest te worden. Inmiddels lijkt daar alles weer te werken.

"De rij was plots wel heel erg lang", zegt een van de wachtenden in de rij. "Op een gegeven moment stonden de auto's zelfs op de Oranjelaan. Het was flink wachten."

Hoe de problemen worden veroorzaakt is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de GGD in Rotterdam is het aantal aanvragen voor corona-testen de afgelopen weken sterk toegenomen.