Leger des Heils opent opvang alleen voor vrouwen

Vrouwen die dak- en thuisloos zijn, zijn extra kwetsbaar en hebben bescherming, privacy en begeleiding nodig. Dat kan niet altijd in een normale opvanglocatie waar ook mannen zitten. Daarom heeft het Leger Des Heils op het Coolhaveneiland in Rotterdam een speciale vrouwenlocatie geopend die 24/7 open is. Er is daar plek voor 38 dakloze bewoners.

Gert Jan Freeke, regiodirecteur van Leger Des Heils: "Vrouwen zijn kwetsbaarder. Voordat vrouwen in de opvang komen hebben zij vaak nog meer meegemaakt dan mannen." Straatarts Marcel Slockers beaamt dat. "Vrouwen hebben vaak veel meer drama's meegemaakt."

Het gaat dan niet alleen om psychische problemen en drank- en drugsgebruik, maar bijvoorbeeld ook om seksuele intimidatie en ongewenste zwangerschappen. De kans daarop is hoger als de vrouwen in een gemengde opvanglocatie zitten. Daarom is Het WB Huis aan de Dunantstraat voortaan alleen nog toegankelijk voor vrouwen.

"Dit is heel goed nieuws", zegt wethouder Sven de Langen van Volksgezondheid. "Het aanwijzen van een vaste vrouwenlocatie stond hoog op onze agenda en is onderdeel van het Plan Van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers. Binnen een jaar is het gelukt om deze aparte locatie te realiseren."

Jaarlijks komen ongeveer duizend mensen in Rotterdam in aanmerking voor daklozenopvang van de gemeente. Een op de vijf is vrouw. Dat zijn er dus tweehonderd per jaar. Freeke en Slockers denken dat zijn voor het grootste deel terecht kunnen in de nieuwe vrouwenopvang aan de Dunantstraat.