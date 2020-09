'Onveilig, onaantrekkelijk en gedateerd Oostplein moet op de schop'

Het Rotterdamse Oostplein in Kralingen-Crooswijk moet alsnog een make-over krijgen. Vijf jaar terug werd door het vorige Rotterdamse bestuur een restyling toegezegd, maar doordat de Coolsingel-werkzaamheden over het budget gingen, schoof het Oostplein-project op de lange baan. De gebiedscommissies Kralingen-Crooswijk en Centrum trekken nu samen aan de bel.

"Er is van alles mis", verzucht John van Assendelft die al 33 jaar in Kralingen woont. "Het Oostplein is een van de belangrijkste knooppunten en ook een visitekaartje van de stad. Het is een onaantrekkelijk plein om te verblijven en een onveilig plein om te fietsen en wandelen."

Steen, steen, steen

Van Assendelft zit in de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk en wil dat het hele plein op de schop gaat. "Het plein is niet meer van deze tijd. Het is steen, steen, steen, je wil er zo snel mogelijk weg."

Vooral voor wandelaars en fietsers is het plein volgens Van Assendelft gevaarlijk en onoverzichtelijk. "Het oversteken is Russische roulette. Sommige oversteekplekken zijn geregeld met verkeerslichten. Op andere plekken moet je wachten, wachten en wachten. Dan ga je en is het levensgevaarlijk."

Om het aantrekkelijker te maken, wil het gebiedscommissielid meer groen, meer inrichting en meer gelegenheid om te zitten, eten en drinken. "Er moet meer leven in de brouwerij komen. Daar heeft iedereen in dit gebied iets aan; bewoners en ondernemers."

Gedateerd

Het Oostplein is vooral ingericht voor auto's en OV, terwijl steeds meer Rotterdammers op de fiets stappen. "Alles wat we hebben voor verkeer is gedateerd", vat Van Assendelft samen.

Rotterdam heeft 233 miljoen uitgetrokken voor renovatie en herinrichting van zeven plekken in de stad, maar opnieuw viel het Oostplein buiten de boot. Van Assendelft schat de kosten voor herinrichting op zo'n tien tot vijftien miljoen euro.

Jim Pedd van de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum ziet een mogelijkheid voor samenwerking met zijn buurman uit Kralingen-Crooswijk. "Het Oostplein ligt op het grensgebied van Centrum en Kralingen-Crooswijk. We delen het plein een beetje."

Westblaakpark

De Westblaak in Rotterdam-Centrum is wél een van de zeven aangewezen gebieden voor herinrichting. "Ik zie een plan van de gemeente om het Westblaakpark aan te leggen", vertelt Pedd. "Ik denk dan: trek het park door hiernaartoe en maak het nog mooier en groener."

De twee gebiedscommissieleden vragen de gemeenteraad om toch met het Oostplein aan de slag te gaan. "Maak het een van de zeven projecten of maak er de achtste van!"