Ic-arts Gommers: 'Steek alle energie in het bron- en contactonderzoek, anders valt het kaartenhuis uit elkaar'

Meer besmettingen, drukte bij de GGD en nieuwe maatregelen. Is dit het begin van de tweede coronagolf? Moeten we ons zorgen maken? We vragen het Diederik Gommers. Hij is IC-arts en lid van het Outbreak Management Team dat de overheid adviseert.

"Er is inderdaad een toename in het aantal besmette personen", zegt Gommers. Woensdag lag het aantal nieuwe besmette personen in de regio Rijnmond op 312. De dagen ervoor waren het er 168 en 179. "Maar we zien een hele langzame toename op de intensive cares en in de ziekenhuizen. In onze regio liggen er veertien mensen met COVID-19 op de intensive care en we hebben 125 bedden, dus we zijn totaal nog niet in de problemen, maar de signalen zijn niet goed."

Dat is een andere situatie dan tijdens de eerste golf. Toen stroomden de ic's over. Nu is dat dus nog niet zo. Het gros van de mensen die nu besmet wordt, wordt niet ernstig ziek en hoeft niet naar de ic. Natuurlijk moeten we de verspreiding van het virus minimaliseren, maar daar ligt niet de grootste uitdaging.

"Dat zijn de vijftigplussers, want die worden ziek en komen naar de ziekenhuizen en de intensive care. Als steeds meer jongeren besmet zijn, infecteren zij ook ouderen. De grootste angst is dat die ziek worden."

Bron- en contactonderzoek onder druk

Daarom is het bron- en contactonderzoek van onschatbare waarde. Daarmee spoor je de bron op en leer je het virus kennen. Maar daar wringt momenteel de schoen. De GGD'en hebben het ontzettend druk met overvolle teststraten en onderbezet bron- en contactonderzoek.

Meer besmettingen betekent meer tests. Meer tests vraagt weer om meer contactonderzoek. Dat baart Gommers zorgen. "Dat hadden we natuurlijk in februari ook", zegt Gommers. "Toen het met carnaval zo hard ging, hadden ze het ook niet onder controle en daarna liep het uit de hand."

Een situatie zoals in maart en april waarbij de ic's overstroomden, moeten we voor zijn, zegt Gommers. Wie niet weet dat hij besmet is, kan anderen besmetten. Hij hamert erop dat het bron- en contactonderzoek goed en snel gedaan wordt. "Dat het moeilijk is, begrijp ik, maar we zagen dit aankomen. Er moet echt energie gestoken worden in het bron- en contactonderzoek, want anders valt het kaartenhuis uit elkaar."

Successen geboekt

De experts hebben tijdens de eerste golf wel een heleboel geleerd over de behandeling van coronapatiënten. "Toen we het in maart kregen, wisten we niks over de ziekte; het was een nieuw virus voor ons. We hebben in de tussentijd ervaring opgedaan en successen geboekt met bepaalde medicijnen. Niet om het virus zelf aan te pakken, maar wel de bijwerkingen, zoals trombose en cytokinestorm (te veel cytokinen tegelijk veroorzaken een ontstekingsreactie, red.). Het lijkt erop dat we daardoor korter op de intensive care liggen en dat geeft meer capaciteit."

Het kabinet kondigt vrijdag dus maatregelen aan. Door het bron- en contactonderzoek zouden de GGD'en in het land precies moeten weten wie er besmet wordt en waar. Daardoor kunnen regionaal maatregelen worden genomen waar dat nodig is, denkt Gommers. Een landelijke lockdown zal het volgens Gommers waarschijnlijk niet worden.

"Ik verwacht goede maatregelen die passend zijn voor de groepen die besmet zijn. Mochten dat studenten zijn, doe dan iets voor hen." Maar het is ook: "Puntjes op de i zetten wat betreft afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Gelukkig zijn we in de omstandigheden dat we weer naar cafés en restaurants mogen, maar je ziet dat we dat eerst nog keurig deden met routes en afstand, maar dat dat de afgelopen twee maanden minder wordt."

Een lockdown is volgens Gommers niet meer van deze tijd. "We zitten in een totaal andere situatie dan in maart. Toen overviel het ons en waren we te laat. Nu zitten we er beter bovenop. Het valt of staat met het contactonderzoek, maar de ic's en ziekenhuizen lopen niet over. We moeten maatwerk leveren, want de economie en het leven gaan ook gewoon door."