RET leende geld na uitblijven toegezegde steun overheid

De RET heeft bij een bank en de metropoolregio tachtig miljoen euro moeten lenen om het bedrijf draaiende te houden. Er was wel geld toegezegd van de overheid, maar de coronasteun is nog niets overgemaakt.

Dat komt, volgens de RET, omdat Brussel nog moet beoordelen of er sprake is van legale staatssteun. Dat is nog niet gebeurd. Volgens NRC, is het voorstel nog niet voorgelegd en kan het nog wel even duren voordat er groen licht komt.

In juni van dit jaar kwam er een akkoord tussen de OV-bedrijven en minister Van Veldhoven over een 'beschikbaarheidsvergoeding'. Het totaalpakket kwam neer op anderhalf miljard euro.

Hoeveel geld het lenen nu kost, kan de RET niet zeggen, maar het gaat niet om een enorm bedrag, zegt een woordvoerder. In de troonrede werd deze week ook al een tweede steunbedrag voor de RET toegezegd.