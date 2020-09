Dierenambulance haalt vastgebonden konijn uit vuilcontainer: 'Dit is bizar'

Onbegrijpelijk, onmenselijk en bizar. Joke Hol van de Dierenambulance Rotterdam heeft er eigenlijk geen woorden voor. "Hoe krijgt iemand het in zijn of haar hoofd om een konijn levend in een vuilniscontainer te gooien, terwijl de pootjes aan elkaar getapet zijn?"

De Dierenambulance kreeg woensdagmiddag de melding dat er een konijntje was aangetroffen in een vuilcontainer aan de Bonaventurastraat in de Rotterdamse Tarwebuurt. "De vrouw die ons belde was compleet overstuur", vertelt Hol.

Inmiddels maakt Snoetje, zoals het onfortuinlijke diertje nu wordt genoemd, het een stuk beter. Het diertje heeft na haar hachelijke avontuur een goede nacht achter de rug en eet goed.

Hol: "We proberen juist aan kinderen te leren dat je heel lief voor dit soort dieren moet zijn en dat je ze vooral moet knuffelen en dan doet iemand dit. Het is echt vreselijk."

Snoetje is inmiddels opgevangen bij een van de medewerkers van de Dierenambulance. De kans dat het dier daar blijft is aanwezig. "Tenzij de eigenaar zich meldt", gaat Hol verder. "Je kan niet uitsluiten dat het dier ontsnapt is of meegenomen en dat het dier ook echt gemist wordt."