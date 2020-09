Politie pakt motorrijders op die met 270 km/u over de A16 scheurden

De politie heeft twee motorrijders opgepakt, die verdacht worden van het maken van filmpjes waarbij ze met meer dan 270 kilometer per uur rijden over de A16. De beelden verschenen eind augustus op het internet. De twee worden verdacht van poging tot doodslag.

Een van de verdachten is een 24-jarige man uit Rotterdam. De ander is een 22-jarige man uit Waddinxveen. In het filmpje dat rondging op social media is te zien hoe de twee in elf minuten van Breda naar Rotterdam rijden.



Het duo werd thuis en op straat opgepakt. Hun rijbewijs is in beslag genomen. De identiteit van de derde motorrijder die bij de rit betrokken is, is bekend bij de politie. Hij moet zich melden op het bureau.

De politie is de drie onder meer door verkeerscamera's op het spoor gekomen. Ook werd een getuigenoproep gedaan. Volgens de politie kwamen daar 'veel bruikbare tips' op binnen.

Vorige maand werd de woning van de verdachten al doorzocht. Toen werd er beslag gelegd op één van de motoren. Afgelopen weekend werd ook een tweede motor in in beslag genomen.