Drugs op Flakkee: 'Jongeren moeten weer leren dat ze iets waard zijn'

'Verveling.. er is hier niets te doen.' Het is de meest genoemde reden waarom jongeren op Goeree-Overflakkee gaan experimenteren met drugs. En dus wil Flakkeeënaar Bjørn Noordzij daarmee aan de slag. “Ze hebben misschien wel niet geleerd hoe ze zichzelf moeten vermaken.”

Noordzij runt de kringloopwinkel Goed voor Goed in Oude-Tonge. Hij biedt hier mensen die het nodig hebben een dagbesteding en begeleidt er ook jongeren die worstelen met een drugsprobleem.

“Het zelfvertrouwen van deze jongeren is bijzonder laag. Ze moeten weer leren dat ze iets waard zijn, zich betrokken voelen in plaats van verguisd. Als je altijd gezien wordt als het probleemgeval, dan zet je ook niet die stap om eruit te komen.”

Bjørn weet waar hij het over heeft. Hij raakte zelf verslaafd aan de drugs en ging door een moeilijke periode. Bij Goed voor Goed kreeg hij de steun die hij nodig had. “En nu wil ik met die ervaring andere mensen verder helpen.”

Terugvalpreventieplan

Dagbesteding alleen is niet genoeg, weet Bjørn. “Vooral in de avonden en weekenden hebben mensen met een verslaving het moeilijk.” Hij zit vol plannen om kwetsbare jongeren dan te laten werken aan allerlei projecten die ze moeten helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en een positief netwerk.

“Ik zou bijvoorbeeld graag een videoclip met ze willen maken. Daarbij heb je namelijk allerlei functies waarin jongeren hun talenten in kwijt kunnen: de camera bedienen, muziek maken, het verzorgen van de aankleding, tekst schrijven, mode, visagie, noem maar op! En dan hebben ze op een verjaardag ook opeens weer iets moois te vertellen, in plaats van dat ze alleen rotzooi uitgehaald hebben.”

Waarom drugsgebruik juist op Goeree-Overflakkee zo’n groot probleem is, vindt Noordzij lastig te zeggen. “Ze zijn hier niet gewend om over gevoelens en emoties te praten, en juist op het gebied van verslaving is dat heel belangrijk. Het helpt bij het helen, bij het verwerken van dingen in je leven die niet goed gegaan zijn.”



Goede initiatieven sneuvelen

Voor het plan van Bjørn heeft hij twintigduizend euro subsidie aangevraagd. Een schijntje als je kijkt naar de dure hersteltrajecten waar verslaafden vaak jaren inzitten. Toch is hij al twee jaar bezig dit bedrag los te peuteren.

“Veel goede initiatieven lopen stuk op de bureaucratie. En dat is zonde. Als je er zo lang mee bezig bent, dan mis je wel de daadkracht. Maar ik hoop, gesteund door de uitkomst van het rioolwateronderzoek, dat de gemeente nu wel door wil pakken.”



Rijnmond maakt een serie verhalen over het drugsprobleem op Goeree-Overflakkee. Ook je verhaal delen? Mail dan naar sanne.waldekker@rijnmond.nl