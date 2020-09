Feyenoord Onder 21 versterkt zich met Noorse verdediger

Het hoogste jeugdteam van Feyenoord had snel versterking nodig in de defensie. Na de blessure van Denzel Hall, moest de ploeg worden aangevuld. Technisch directeur Frank Arnesen is tevreden met de komst van Skogen: ‘Sondre is een directe versterking voor Feyenoord Onder 21. Extra fijn is dat trainer Rini Coolen bij Rosenborg al met hem heeft gewerkt en zijn kwaliteiten goed kent.’

De Noorse jeugdinternational heeft nog geen minuten gemaakt in het eerste elftal van Rosenborg. Wel is de Scandivandiër aanvoerder van hun B-team.

Eerder dit seizoen haalde Feyenoord al Mikael Törset Johnsen - ook overgekomen van Rosenborg BK – en Bernardo Silva voor de Onder 21. De club uit Rotterdam-Zuid wil met deze versterkingen een gooi doen naar het kampioenschap in de competitie. Een mogelijke eerste plaats zou toegang kunnen geven tot een plek in de Tweede Divisie.