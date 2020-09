Mark Koevermans over voortgang nieuw stadion: 'Volgende zomer komen we tot een definitief besluit'

"We gaan nu de derde fase in zodat we volgende zomer tot een definitief besluit kunnen komen", verklaart Koevermans op de vraag waarom er nog geen definitieve 'ja' is gekomen wat betreft het nieuwe stadion. "Dit lag al vast in de planning en nu wachten ons, zoals ik al zei, twaalf uitdagende maanden om volgend jaar hopelijk tot een positief besluit te komen."

Technisch Ontwerp

Speerpunt in die derde en laatste fase is het Technisch Ontwerp. In het persbericht van Feyenoord wordt duidelijk dat alle kosten met betrekking tot het Technisch Ontwerp extern worden bekostigd.

"Dat kost natuurlijk geld en daar hebben we afspraken gemaakt met de stichting die dit gebied gaat ontwikkelen", legt Koevermans uit. "Wij hebben afgesproken dat het ons geen geld kost, maar hoe dit vanuit de stichting wordt bekostigd, daarvoor moet je bij hun zijn."

'De Moderne Kuip'

Een andere partij die onlangs in beeld kwam was De Moderne Kuip, een groep die voor renovatie van het huidige stadion pleit en tegelijkertijd ook de gebiedsontwikkeling meeneemt. "Ik begrijp dat mensen afvragen waarom we niet daarmee in zee gaan", begint Koevermans. "Wij horen en zien die geluiden ook en zijn ook met die mensen in gesprek gegaan. Maar we zijn drie jaar geleden dit traject van een nieuw stadion ingegaan en hebben daar nog steeds veel vertrouwen in."

Koevermans begrijpt tegelijkertijd wel dat, naast de achterban, ook de politiek behoefte heeft aan duidelijkheid. "Maar de planning lag nu eenmaal zo, dus er was geen sprake van dat nu een definitieve 'ja' moest worden gegeven", vervolgt de algemeen directeur. "En natuurlijk snap ik dat de wethouder (Van Gils, red.) hier het gebied wil ontwikkelen. Ik ben hier zelf ook geboren en getogen en dit kan een gigantische boost aan het gebied geven. Maar uiteindelijk willen wij het beste voor Feyenoord en als daar iets meer tijd voor nodig is, dan nemen we die graag."

"Uiteindelijk doen we echt alles in het belang van de club, dat wil ik echt benadrukken. We blijven constant alles nalopen met betrekking tot de Business Case", besluit de algemeen directeur. "En als dan over twaalf maanden blijkt dat het niet gaat, betekent dit ook dat we zo eerlijk moeten zijn om te zeggen dat we er alles aan hebben gedaan, maar dat het niet is gelukt."

