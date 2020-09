Nieuwe halte voor tram 25? In de Hoeksche Waard staan ze te springen

De Hoeksche Waarde is moeilijk te bereiken. Er rijden geen treinen, geen trams, geen metro's. Daar moet verandering in komen, vindt De Jong. Zeker met het onderhoud van de Heinenoordtunnel in het vooruitzicht, waardoor een van de weinige toegangswegen naar de Hoeksche Waard zou worden afgesloten.

"Het gaat ons om tram 25", legt hij uit. "Die kent z'n eindpunt in Carnisselanden, maar dat kan ook anders." Het liefste zou De Jong zien dat de tramlijn wordt doorgetrokken naar de Hoeksche Waard, via de Heinenoordtunnel. "Er is al een separate tunnel, dan kan-ie zo tot het busstation."

Klein stukje

"Er wordt nu al gekeken of er bussen door die tunnel kunnen, waarom zou er dan ook niet gelijk een spoor aangelegd kunnen worden? Het is maar een klein stukje van het eindstation van de tramlijn tot aan de Heinenoordtunnel."

Een tramverbinding is volgens hem dé uitkomst. "Daardoor is het eiland beter ontsloten voor openbaar vervoer en het is ook nog duurzaam." Op meer busverbindingen zit De Jong eigenlijk niet te wachten. "Een tram heeft een betere doorgang dan een bus. Een bus kan overal stremming meemaken; die kan ook makkelijk vast komen te staan in de tunnelbuis. Lijn 25 komt overal: in Rotterdam-Centrum, zelfs in Schiebroek. En hij is ook nog eens sneller dan de bus."

Grote zorgen

De Jong heeft aan Rijkswaterstaat gevraagd te kijken naar de mogelijkheid van het doortrekken van de tramlijn. "Het is nog even de vraag of het technisch haalbaar is, maar lijn 25 ligt er toch al", zegt de fractievoorzitter.

Wanneer de onderzoeksresultaten bekend worden, is nog niet duidelijk. De Jong hoopt op snelle resultaten. "Iedereen maakt zich hier grote zorgen over de afsluiting van de tunnel en of dat wel goed gaat. Ik hoop echt dat ze de mogelijkheid van een tram goed onderzoeken."

Moordenaartje

In de vorige eeuw reed er een stoomtram door de Hoeksche Waard. "Die vervoerde van alles over het hele eiland", weet De Jong. Erg veilig was dat overigens niet, de tram werd in de volksmond 'Het Moordenaartje' genoemd. De tram eiste namelijk veel slachtoffers. "Hij kwam ook angstvallig dicht langs huizen", heeft De Jong horen zeggen.