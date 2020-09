Dubbel feest! Olifant Irma woont 45 jaar in Diergaarde Blijdorp én wordt 50 jaar

Het is een feestelijke dag voor olifant Irma. Ze woont namelijk precies 45 jaar in Diergaarde Blijdorp. Daarnaast ziet Irma morgen Sarah: ze wordt 50 jaar. Irma is de oudste olifant van Nederland. En wat hoort er bij een verjaardag? Een traktatie natuurlijk! Irma en haar gezinsleden krijgen een grote zak vol met fruit.

"Het is best wel een leeftijd", vertelt haar verzorger Casper Willebrandts. "Ik ben nog geen vijftig. Het is dan toch niet te geloven dat je voor een dier zorgt dat die leeftijd al heeft. En wat ze allemaal meegemaakt heeft in al die jaren: andere gebouwen, andere olifanten, andere bullen die kwamen om te dekken. Het is heel bijzonder."

Grande dame

De vriendelijke olifant was in 1984 de eerste olifant in Nederland die een gezond jong ter wereld bracht: Bernhardine. In totaal heeft Irma zes kinderen, twaalf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Directeur Erik Zevenbergen is heel trots op Irma. "Het is onze grande dame. En vijftig is niet een geringe leeftijd voor olifanten. Dus het is een feestelijke dag." Dat ze al op leeftijd is, kun je volgens Zevenbergen wel zien. "Ze heeft iets meer rimpeltjes. Dat is moeilijk zeggen over vrouwen. Het ligt gevoelig. Maar over Irma kun je dat wel zeggen."

Adoptie door Vrienden van Blijdorp

Irma is in 1975 van Kopenhagen naar Rotterdam gekomen. Dat werd financieel mogelijk gemaakt door vereniging de Vrienden van Blijdorp. Ze hebben ter gelegenheid van deze bijzondere dag in 2020 de vriendelijke olifant officieel geadopteerd. Dat betekent dat ze in eerste instantie tienduizend euro uittrekken voor de verzorging.

"Nooit gedacht ooit nog vader te worden", zegt Bart Noordegraaf van stichting Vrienden van Blijdorp. "Ze is nota bene ouder dan ik. Het is heel speciaal. Maar het is ook nodig in deze voor Blijdorp moeilijke tijd. Het is feestelijk voor Irma. Maar op de achtergrond ligt wel die financiële druk. We zijn blij dat we op deze manier bij te kunnen dragen."

Uitbreiding olifantenverblijf

Nu was het de bedoeling om het buitenverblijf van de olifanten grondig aan te pakken en uit te breiden. "We hebben alle plannen die we hadden moeten uitstellen. Dit betekent niet dat ze van tafel zijn. We gaan ze echt wel weer oppakken. Maar daarvoor moeten we eerst deze fase doorkomen."