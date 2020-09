Berover laptop gooit buit weg tijdens achtervolging

De mislukte beroving is op 6 december 2019 rond 19.40 uur. De twee hebben afgesproken in de woning van het slachtoffer aan de Mathenesserdijk. Ze bekijken beiden de laptop, de 'koper' rookt nog een sigaret, pakt plotseling een mes en grist de laptop weg. Het slachtoffer rent achter de berover aan. Op de Schiedamseweg laat de dief het tasje los.

De donker getinte dader is op metrostation Delfshaven gefilmd. Hij is tussen 23 en 25 jaar oud en ongeveer 1 meter 80 lang. Hij draagt een zwart jack tot aan zijn knieën, een zwarte joggingboek en hij heeft zwart met witte schoenen aan. Bijzonder is dat hij een beugel draagt. Wie weet wie hij is en/of waar hij verblijft?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.