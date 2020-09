Insectenhotel Goeree doelwit van brandstichters

Ruim een maand nadat het insectenhotel klaar was, is het vernield. Door de brandstichting komt er een abrupt einde aan een ecologisch initiatief op de rotonde tussen Den Bommel en Ooltgensplaats op Goeree Overflakkee.

Het hotel was bedoeld als overwinteringsplaats voor insecten en gevuld met hout en stro. Het was uitgevoerd in de vorm van een tram, omdat op die plek vroeger het station van de RTM stond. Maar op zondagmorgen 16 augustus gaat het hotel bij de Schaapsweg in vlammen op.

Deze brand is er één van een reeks op Goeree Overflakkee. Ook woensdag 16 september was het weer raak in Oude Tonge. Opvallend is het dat de branden allemaal ’s morgens vroeg zijn aangestoken. Dus de politie is op zoek naar vroege vogels die iets hebben gezien of mensen die andere informatie over de branden hebben.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.