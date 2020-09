Justitie wil anabolenhandelaren voor ruim zes ton 'plukken'

Justitie wil dat drie veroordeelde criminelen 622.775 euro betalen aan de staat. Volgens berekeningen van de FIOD is dat het bedrag dat ze hebben verdiend met hun internethandel in anabolen en illegale geneesmiddelen.

De drie verdachten zijn op 8 november 2018 door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoogste sanctie was drie jaar cel. Het gaat om een 65-jarige vader en zijn 34-jarige zoon uit Papendrecht en een 34-jarige man uit Alblasserdam. Ze kregen de straffen onder meer voor drugshandel en witwassen.

Op de computer van de hoofdverdachte werden de inkomsten van de handel bijgehouden. Daarbij stond ook de winst vermeld. De verdachten lieten zich cash of met bitcoins betalen.

De officier eiste voor de rechtbank dat de twee hoofdverdachten per persoon 231.448,- euro betalen en de derde verdachte, die een kortere periode betrokken was bij de handel, 159.878,- euro. De rechtbank doet over zes weken uitspraak.