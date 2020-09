Vlaardingse politici voor de rechter: 'Dit is honderd procent een politiek proces'

Frans Hoogendijk (71) en Ron Boers (61) hebben zich 'het schompes' gewerkt om van ONS Vlaardingen de grootste partij te maken, zeggen ze. In 2018 leidde dat tot een eclatante verkiezingsoverwinning. Toch kreeg de partij maar één wethouder: Hoogendijk. Boers werd fractievoorzitter in de raad.

Er kwam een deal: Boers zou maandelijks duizend euro extra krijgen. Hoogendijk stortte daarvoor geld in de partijkas. Eenmaal zou het bedrag contant zijn gegeven. Was dit omkoping? Justitie vindt van wel: het druist in tegen het dualisme, waarbij de raad het College kritisch volgt. Kon het raadslid Ron Boers wel onafhankelijk blijven als hij maandelijks een gift ontving van 'zijn' wethouder? Was er zo niet het risico van een 'mak schaap'?

De Vlaardingse politici daagden het OM donderdag uit in de rechtszaal: kom maar met bewijs van het voor-wat-hoort-wat. Dat heeft justitie niet, maar dat hoeft ook niet, zei officier Ronald Steen. "Het geven en aannemen van geld is al strafbaar. Ook als het niet tot een tegenprestatie leidt." Het gaat in zijn ogen om de intentie, om de schijn die is gewekt.

Integriteit

Ron Boers zegt stomverbaasd te zijn. "Ik ben altijd open en eerlijk over dat geld geweest. Ik ben Mister Integriteit in de raad en nu sta ik hier..."

Waar gebruikte hij dat geld, drie keer duizend euro, dan voor? "Om rond te komen, voor gas en licht. Ik ben een lastige jongen, altijd geweest. Ik heb de wethouder niet klakkeloos gevolgd. In tegendeel, ik heb meerdere keren tegen het College gestemd. Sterker, daarom ben ik uit de partij gezet." Boers is al enige tijd leider van de tweekoppige Fractie Boers in de Vlaardingse raad.

De medeverdachte, Frans Hoogendijk, is wethouder-af en zit voor ONS Vlaardingen in de raad. Hij betwist dat het om een persoonlijke gift gaat. "Alle raadsleden dragen geld af aan de partij. Daarvan is Ron Boers betaald."

Volgens Hoogendijk staat justitie met lege handen en spelen er andere krachten. "Dit is honderd procent een politiek proces. Burgemeester Annemiek Jetten heeft er een zootje van gemaakt in Vlaardingen. Wij waren de enigen die het lef hadden daar wat van te zeggen. Vanaf het begin heeft ze onze positie proberen te ondermijnen. Hier zitten persoonlijke motieven achter om Boers en mij te beschadigen."

Ophoepelen

Zijn advocaat Ed Manders formuleerde het als volgt: "Het OM heeft zich voor het karretje van de Vlaardingse politiek laten spannen. Deze twee mannen moesten ophoepelen en daarom is de recherche ingeschakeld."

De advocaat van Ron Boers, Dirk Vermaat, deed ook een duit in het zakje. "Ik zit al 28 jaar in de politiek en daarvan was ik twaalf jaar wethouder (in Barendrecht-red.). Ik ben van mijn stoel gevallen toen ik de aanklacht las. Dit gaat nergens over. In alle politieke partijen vindt afdracht van geld plaats."

Officier van justitie Steen hield voet bij stuk. "Door de betaling ben je als raadslid niet meer vrij om je eigen keuzes te maken. Daarmee zaag je aan de grondbeginselen van de democratie. Maar ik moet wel zeggen: ik geloof de gedrevenheid en oprechtheid van beide heren. Dat komt wel binnen."