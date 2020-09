Reisadvies binnen Nederland? Crisisexpert blikt vooruit op nieuwe coronamaatregelen

Dat er nieuwe coronamaatregelen komen is zeker; de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bevestigde dat woensdag al. Wat die maatregelen precies inhouden, is nog even gissen. Vrijdag wordt de uitkomst bekendgemaakt in een persconferentie. Crisisexpert Gert-Jan Ludden blikt daar alvast op vooruit.

"Er zal ongetwijfeld weer wat strakker worden gehandhaafd en toezicht gehouden", zegt Ludden, die onder meer crisisoefeningen heeft gedaan met veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. "Waarschijnlijk gaan ze ook met de studenten in gesprek om te zeggen: 'Ga wat minder op bezoek bij ouderen'. Je kan niet anders dan erop blijven hameren. Het blijft ook moeilijk om maatregelen achter de voordeur van de studentenhuizen door te voeren."

Reisadvies binnen Nederland

Ludden zou het ook een goed idee vinden als er naast de reisadviezen voor het buitenland ook binnenlandse reisadviezen komen. "Misschien dat als de Randstad rood kleurt, je kunt inzetten op noodzakelijk reizen binnen Nederland en geen pretbezoekjes. Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen."

Ludden is vaker kritisch op persconferenties van het kabinet. Hij mist de duiding bij de coronacijfers en hij vindt de adviezen vaag en tegenstrijdig.

"Vanuit het crisismanagementperspectief maak ik me zorgen over het proces. Ik hoop dat daar iets aan gedaan wordt, want wat je ziet is dat het kabinet eigenlijk sinds 24 juni als schaker de regie op het spel kwijt is geraakt", zegt hij. Sinds die tijd mogen Veiligheidsregio's bepalen of ze regionaal maatregelen invoeren.

Verwarring

Dat is volgens Ludden niet alleen verwarrend voor de betrokken partijen zelf - die niet gewend zijn op deze schaal beslissingen te nemen - maar ook voor het publiek. Volgens hem zit er momenteel te weinig consistentie in de beleidsaanpak. Hij hoopt dat er vrijdag antwoorden komen op een aantal prangende vragen. "Je ziet dat de besmettingen toenemen. Het is overigens heel belangrijk dat de cijfers wat beter geduid worden dan nu het geval is. Daar bedoel ik mee dat de samenleving ook ziet dat die oplopende besmettingscijfers zich nog niet vertalen in ziekenhuis- en ic-opnames."

Reden

"Je zou verwachten dat als corona erg besmettelijk is momenteel, de besmettingsgraad bij ouderen ook toeneemt en dat is dus blijkbaar niet het geval", beredeneert de expert. "Daar zit een reden achter en daar ben ik op zich wel benieuwd naar. Die hoor ik eigenlijk niet op dit moment."

"Dat betekent ook dat er misschien iets meer aan de hand is dan we nu vertellen. Het virus kan wat milder zijn of toch meer naar leeftijdscategorie differentiëren. En hoe is het in het buitenland? Je zou iets meer analyse van de huidige situatie verwachten van onze roergangers."