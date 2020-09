Lokaal crickettoernooi in Capelle aan den IJssel trekt miljoenen kijkers

Wie naar de rustige setting kijkt op Sportpark Bermweg in Capelle aan den IJssel kan het zich moeilijk voorstellen dat er zoveel publieke belangstelling is. Maar terwijl gastheer Sparta Cricket samen met Kampong (Utrecht), VCC (Voorburg) en Excelsior'20 (Schiedam) zijn duels afwerkt, lopen de kijkaantallen via de stream al op de eerste dag voorbij de 1,5 miljoen. "En mede daarom wil je al niet afgaan als er zoveel mensen kijken", legt Martijn Snoep, speler van Sparta uit. "Maar de exposure die we hiermee krijgen is natuurlijk gigantisch."

Cricket in Europa

Het mini-toernooi in Nederland is er één van velen. Het European Cricket Network organiseert deze zomer door heel Europa - van Bulgarije en Roemenië tot Frankrijk en Italië - toernooien waarin lokale teams het tegen elkaar opnemen. En nu zijn ze in Capelle aan den IJssel voor de Capelle Series. "Er is ook in Europa genoeg talent en we vinden het leuk om dat te laten zien", legt Maxi Höck uit van de European Cricket Network.

En dat ze daarbij Nederland aandoen is eigenlijk niet zo gek. Hoewel Nederland op mondiaal niveau niet in de buurt komt van de toplanden (voornamelijk Zuid-Aziatische landen plus Australië, Nieuw-Zeeland en Engeland), zijn we binnen Europa wel één van de grootste cricketlanden. "Als je Engeland niet meerekent, zijn wij denk ik wel de beste van het Europese vasteland", legt Snoep uit. "En het is natuurlijk best klein hier en het zal ook niet zo hard groeien, maar toch is deze aandacht wel heel leuk."

Indiase Sponsoren

Maar hoe kan het dan dat lokale crickettoernooien in Capelle aan den IJssel, Boekarest en Sofia zulke hoge kijkcijfers trekken? Het antwoord daarvoor ligt onder andere in India, waar zowel het streamingsplatform als de hoofdsponsor vandaan komen. En daarbij komt ook dat deze hoofdsponsor in India zogeheten 'Fantasy Sports' aanbiedt.

Het houdt in dat deelnemers - eventueel met een geldbedrag als inzet - zelf hun virtuele ploeg samenstellen die dan bestaat uit spelers die aan het toernooi in Capelle deelnemen. En aangezien cricket in India volkssport nummer één is, en over ruim 1,3 miljard inwoners beschikt, klinkt het ineens niet zo gek meer dat deze lokale cricketduels in Europa miljoenen kijkers trekken.

"Ze pakken het ook heel professioneel aan. Met camera's, commentatoren en alles eromheen", vervolgt Snoep. "En er zijn wel strenge afspraken gemaakt en er liggen allemaal protocollen", legt Snoep uit op de vraag of de spellen die de hoofdsponsor aanbiedt in India niet kunnen leiden tot ongewenste omkoopschandalen. "Sterker nog, we mogen niks met onze telefoon doen terwijl we hier spelen, dus ze zitten daar dicht op."