Politie onderschept partij nep-merkkleding in Schiedam, waarde: ruim twee miljoen euro

De politie heeft donderdagmiddag in Schiedam een enorme partij nep-merkkleding gevonden. De kleding met een inkoopwaarde van ruim twee miljoen euro is inmiddels vernietigd. Er is niemand aangehouden.

De nep-merkkleding was opgeslagen in dozen in het bedrijfspand aan de Fokkerstraat en kwam uit een vrachtwagen die al half was uitgeladen. Naast de kleren zijn ook drie gestolen auto's en gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het bedrijfspand is op last van de burgemeester gesloten.

De politie kwam de partij op het spoor in samenwerking met onder meer de gemeenten Schiedam en Rotterdam, Stedin en de douane.