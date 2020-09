Mogelijk einde verhaal voor twee Rotterdamse horecazaken: 'Met angst en beven wachten op persconferentie'

Een van die maatregelen zal zijn dat cafés om 01.00 uur 's nachts moeten sluiten. Zo meldden Haagse bronnen donderdag al aan de NOS. Die maatregel raakt Verburg in mindere mate. "Maar het is wel vervelend voor andere cafés. Elke verloren euro is balen. En tja, het is niet leuk, maar ik begrijp het wel." Hij is alleen wel bang voor wat er nog komen gaat: "We zijn pas drie weken terug van vakantie en nu stijgt het aantal besmettingen al. Ik hou m'n hart vast voor wat er nog gaat komen."



Naar eventuele andere maatregelen is het nog even gissen. "Het lijkt Sinterklaas wel, maar dan in negatieve zin", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Wat gaan we krijgen, weer een lockdown? Een mondkapjesplicht? We weten het niet." De ondernemer heeft drie horecazaken (twee in Rotterdam en een in Dordrecht) en is bang dat het einde verhaal gaat zijn.

"Met mijn Rotterdamse restaurants gaat het niet erg goed", laat Verburg weten. Waar restaurant Post in Dordrecht 'lekker' draait, blijven de gasten in Rotterdam weg. "Of dat nou aan het dorpse karakter van Dordt ligt of de hoeveelheid horecazaken in Rotterdam - ik weet het niet. In Dordrecht steunen ze de horeca, maar in Rotterdam is het afzien."

Nederland laat afweten

Niet alleen de Rotterdammers, ook de toeristen blijven - vanzelfsprekend - weg. "Toen we in juni open mochten hadden we echt een opleving. Nederland ging weer uiteten, maar nu laat men het afweten."



Daar komt nog eens bij dat het een hete zomer was. "Heel heet. De Belgen bleven weg, omdat het code oranje was en de Rotterdammers waren op vakantie. Toen was het stil in de stad", weet Verburg nog. "Iedere keer houd je hoop; probeer je te verklaren waarom het maar niet drukker wordt. Dan denk je: na de vakantie moet het weer gaan komen, maar ook dan komt het niet."

Failliet

De ondernemer zit met de handen in het haar en ziet op tegen de persconferentie van vrijdag. "Morgen kan er een uitspraak worden gedaan waardoor er een bom valt op de horeca. We redden het nu al bijna niet en zitten op het randje. Als de maatregelen hard aankomen, gaan Gusto en Oliva failliet."



Wat voor soort maatregelen hij moet verwachten, weet hij niet. Hij vreest het ergste. "Iedere maatregel is er toch weer een die het minder leuk maakt. We proberen al continue te blijven voldoen aan de verwachtingen van het Rijk, maar het is moeilijk. Door bijvoorbeeld de afstandsregel kunnen we maar de helft van het normale aantal gasten aan; ik ben allang blij als ik breakeven draai."

Triest

"Morgen heb ik een afspraak met al het personeel", vertelt Verburg. "Moeten we dagen dicht, dan redden we het gewoon niet. Ik weet van gekkigheid niet meer wat ik moet doen. Ik heb een normaal gesproken een goedlopende zaak, waar mensen graag komen eten, maar nu is het gehalveerd. Soms wel meer dan gehalveerd. Daar kan ik m'n ploeg niet van op de been houden."

"Kom alsjeblieft uiteten als je gezond bent", richt hij zich tot de Rotterdammers. "Kom de horeca in. We lopen helemaal leeg. Het is triest."