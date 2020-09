Een middag in de Dordtse corona-teststraat: 'We gaan echt niet de hersenen in met ons wattenstaafje'

"Mensen denken dat we naar de hersenen gaan met het wattenstaafje, maar dat klopt natuurlijk niet!", lacht Jasper Bout. De student Forensisch Onderzoek voelt zich helemaal op zijn plek als coronatester. Hij is een van de studenten die de GGD hard nodig heeft om de teststraten draaiende te houden. "Ik vind het tof om in de frontlinie te staan!"

"Op het moment dat er een crisis is, gaat er in mijn hoofd maar een ding om: helpen!", zegt Jasper vastberaden. In beschermende kleren neemt de Rotterdammer testen af bij zo'n zestig mensen per dag. Bang om besmet te raken is hij niet. "We zitten goed in gepakt!"

Jasper is een van de coronatesters van het eerste uur. Deze middag is hij aan het werk in Dordrecht, maar regelmatig reist hij ook af naar Gorinchem om daar te helpen. Hij maakt er een sport van om mensen op hun gemak te laten voelen. "Vooral als mensen heel zenuwachtig zijn." Hij probeert te voorkomen dat een bezoek aan de teststraat voelt als iets zwaars.

"Ik wil mensen niet als een robot benaderen en dat ze met een lach op hun gezicht de teststraat uitrijden. Als het ze meevalt, vind ik dat het allermooiste! Ik wil er een bescheiden feestje van maken."

De 'horrorverhalen' die de de rondte gaan over de pijnlijke wattenstaaf wil hij dan ook naar het land der fabelen verwijzen. "Het valt allemaal reuze mee. De meeste mensen zien op tegen de wattenstaaf in hun neus maar achteraf vinden ze de keel vaak erger." Jasper hoopt dan ook dat iedereen die symptomen heeft, bij hem en zijn collega's langs komt in de teststraat.

Bijverdienen

De GGD zoekt nog mensen zoals Jasper die willen werken in de teststraten. Er staan nog verschillende vacatures open voor 'coronabemonsteraars' in Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem en de Hoeksche Waard. Met een uurloon van 12 euro tot zo'n 16 euro is het voor studenten vaak prima bij verdienen, legt Jasper uit. "Maar iedereen hier doet het vooral om het virus aan te pakken!"