FC Rijnmond blikt vooruit op voetbalweekend met John Metgod

John Metgod eerder dit jaar in FC Rijnmond

Oud-Feyenoord John Metgod is vrijdag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. De voormalig verdediger schuift aan bij presentator Bart Nolles, Excelsior-middenvelder en analist Thomas Verhaar en verslaggever Dennis van Eersel.

Zij blikken vooruit op aankomend voetbalweekend, waarin Feyenoord zondag FC Twente ontvangt in de Kuip. Sparta gaat zaterdagavond op bezoek bij Vitesse. Beide duels zijn natuurlijk live te volgen via Radio Rijnmond.

Daarnaast reist FC Dordrecht vrijdagavond al af naar Zuid-Limburg, voor een confrontatie met Roda JC.

Verder gaat het in FC Rijnmond uiteraard over de meest recente ontwikkelingen rond Feyenoord City. Tegenover Rijnmond gaf algemeen directeur Mark Koevermans donderdag al tekst en uitleg, over de beslissing om volgende zomer tot een definitief besluit te komen.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.