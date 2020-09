John Metgod in FC Rijnmond over Feyenoord: 'Voetballend logisch dat Diemers speelt'

John Metgod begrijpt dat Mark Diemers bij Feyenoord voorlopig de voorkeur krijgt boven Jens Toornstra. De oud-Feyenoorder vindt dat Diemers voetballend beter is. “Toornstra is een ander soort voetballer", zegt Metgod in FC Rijnmond.

"Dat is er eentje die de ruimte, met loopacties, achter de verdedigers zoekt", gaat Metgod verder. "Diemers is meer van het voetbal en is creatief."

Het is nu wel de vraag of de middenvelder de druk aan kan. “Het wordt belangrijk voor Diemers dat hij op de momenten dat de druk er echt vol opstaat, ook overeind blijft.”

Toornstra weer geslachtofferd

Thomas Verhaar, die naast Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en presentator Bart Nolles aanschoof, vindt het bizar dat Toonstra wéér zijn plek lijkt te verliezen. “Ieder jaar bewijst hij dat hij het niveau van Feyenoord makkelijk aan kan. Hij maakt goals, geeft assist en werkt keihard. Dan is het toch raar dat hij ieder jaar gepasseerd wordt?"

Botteghin verliest plek niet zomaar

Uroš Spajić versterkte Feyenoord deze week, maar is nog niet speelgerechtigd. "Maar al was hij dat wel, dan heeft hij ook nog maar één of twee trainingen gehad. Je moet gewoon je gezonde verstand gebruiken en dan kom je bij deze vier uit (Haps, Senesi, Botteghin, Geertruida, red.). Het enige wat je nog kan doen is Nieuwkoop. Maar Geertruida heeft het heel erg goed gedaan", zegt Metgod.

Dennis van Eersel gaat verder in op de komst van Spajić, die niet naar Rotterdam komt om op de bank te zitten. "Nee, maar je kan hem ook zeker niet garanderen dat hij straks in de basis staat. Ik zie ook wel echt de mindere punten van Botteghin, die ziet Advocaat ook en daarom wilde hij iemand erbij, maar er wordt soms over hem gesproken alsof hij er niks van kan. Dat is ook niet waar.

Als je hem in zijn kracht gebruikt, dan is hij voor de bovenkant van de eredivisie een heel goede verdediger. Verdedigen kan hij, voetballend en qua snelheid is het minder, maar het is voor mij niet zo één, twee, drie gezegd dat Spajić hem uit de basis speelt."

Berghuis, Feyenoord City en Sparta

In de uitzending gaat het verder over de details in het contract van Steven Berghuis, wordt Feyenoord City besproken en blikken de mannen vooruit op de wedstrijd van Sparta bij Vitesse.

Bekijk hierboven de uitzending terug.