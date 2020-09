Monument onthuld voor laatste WOII-bom op Rotterdam

In de vroege ochtend van 18 maart 1945, twee maanden voor de bevrijding van Rotterdam, is het plotseling grote paniek in de volksbuurt in Rotterdam-Noord. Het Duitse wapen komt neer op huizen in de Treubstraat en Kerdijkstraat en richt een enorme ravage aan, die ook nog eens tientallen levens kost. Na 75 jaar is er een monument voor deze tragische gebeurtenis, die tot een paar jaar geleden nauwelijks is herdacht.

Het monument op het pleintje bij de Kerdijkstraat, Treubstraat en Groen van Prinsterenstraat zou op 18 maart jongstleden onthuld worden, maar een paar dagen voor de onthulling gaan de coronamaatregelen in en moet het kunstwerk dat al klaar staat ingepakt blijven.

Je kunt de beelden van de herdenking hier later vandaag terugkijken.