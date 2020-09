Met een lange wattenstaaf in de neusholtes van collega's

Verborgen zorghelden zijn zorgmedewerkers die achter de schermen van het ziekenhuis werken, buiten het zicht van het publieke oog. Naast de verpleegkundigen en artsen werken ook zij zich een slag in de rondte tijdens de coronacrisis. Verpleegster Claire Rousakakis werkte voorheen op diverse afdelingen in het Franciscus Vlietland in Schiedam. Nu is ze ook arboverpleegkundige. Ze neemt coronatesten af bij haar collega’s en patiënten.

Voor het Franciscus Vlietland staat een opvallende witte zeecontainer. Dit is de plek waar Claire haar collega’s en patiënten ontvangt en de kweekjes afneemt. De eerste collega klopt aan. Bij velen is de procedure bekend: een lange wattenstaaf gaat in de keel en in elk neusgat. Vooral dat laatste is zichtbaar onprettig bij de collega. Zelf heeft Claire deze test ook ondergaan. "Iedereen reageert er anders op, ik vond het meevallen."

Ze werkt nog steeds als flex-verpleegkundige op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Deze arbofunctie is een uitbreiding van haar takenpakket. Ze heeft daardoor nu meer contact met medewerkers. "Het is een compleet andere kant van het werk. Je krijgt een andere connectie met je collega’s."

Saamhorigheid en trots

Met betrekking tot haar werk probeert Claire ook de positieve kanten van deze coronacrisis in te zien. Ze merkt bij zichzelf en collega’s een gevoel van saamhorigheid en trots. "Ik ben heel blij met mijn vak en zie dat collega’s ook voor honderd procent voor het vak gaan."

Ze voelt de waardering vanuit de samenleving. "Die erkenning is voor iedereen die in het ziekenhuis werkt. Biologen, artsen, verplegers en schoonmakers. Je hebt iedereen nodig tijdens de coronaperiode. Het is mooi dat we iets kunnen bijdragen."

Bekijk hier de reportage over Claire