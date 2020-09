Ouders verdronken Viënna (2) beroofd van laptop met dierbare foto's

Bij een woninginbraak bij de ouders van de 2-jarige Viënna, die begin september verdronk in de Sterkenburgsingel in Rotterdam-Zuid, zijn een laptop en harddisk gestolen met foto's van het meisje. Dat zegt de buurman van de ouders.

De inbraak was volgens de buurman donderdagochtend in de woning aan de Hindersteinstraat, toen de ouders even weg waren voor een boodschap. Toen ze terugkwamen bleek de woning overhoop gehaald en waren veel spullen verdwenen, waaronder ook de laptop en harddisk met foto's van Viënna.

'Foto's moeten terug'

"Dit is zo hard voor deze ouders, die foto's zijn het enige wat ze nog hebben" vertelt buurman Rowsen van de Griend. "Die harddisk met foto's moet gewoon terug. Als de daders dit lezen: duw die disk door de brievenbus of zorg dat de politie via een anoniem briefje weet waar de disk te vinden is."

Bewakingsbeelden

De buurman heeft op zijn Facebook-pagina herkenbare bewakingsbeelden geplaatst. "Ik heb een camera hangen en zag ze bij het terugkijken voorbij rennen vlak na elven in de ochtend. Ik hoop dat iemand ze herkent en de politie belt."

Het 2-jarig meisje verdronk op 4 september in een singel in de buurt, toen ze aan de aandacht van haar ouders was ontsnapt.