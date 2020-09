Podcast Feyenoord: De concurrentiestrijd tussen Botteghin en Spajic en herinneringen aan Twente-thuis

"We doen dit omdat er, naast onze algemene voetbalpodcast op maandag, vraag is naar een podcast die puur over Feyenoord gaat," zegt chef sport Ruud van Os.

De andere sprekers zijn Dennis van Eersel en Jan Jaap Pruysen. Zij halen herinneringen op aan oude edities van Feyenoord-Twente en kiezen hun 'Feyenoorder van de week'.

