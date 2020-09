750 jaar geleden werd een dam in de Rotte geplaatst en was Rotterdam geboren

Radioreportage over 750 jaar dam in de Rotte

750 jaar geleden werd in de rivier de Rotte een dam gebouwd. Rotterdam was geboren. Een mijlpaal die gevierd moet worden en dat is precies wat er vanaf vrijdag gebeurt op diverse plekken in de stad.

Een van die locaties is natuurlijk de Rotte zelf. Daar zijn op vijf plekken langs het water zogenoemde sculpturale uitzichtpunten gebouwd - de Rottekijkers - waar mensen kunnen stilstaan bij de schoonheid van de omgeving.

"Wat wij willen is dat mensen het hele stroomgebied van de oorsprong tot aan de dam beschouwen als een groene long van de stad", zegt projectleider Gérard Steenbergen. "Waar je kunt recreëren met aan de ene kant de schoonheid en dichtheid van de stad en aan de andere kant de natuur."

Het is een samenwerkingsproject van de gemeentes Rotterdam, Zuidplas en Langsingerland en het Hoogheemraadschap. De sculpturen staan bij het Bleijswijks Verlaat, Willem Alexander Roeibaan, Oud Verlaat en Land van Chabot (Terbregse Veld).

Terug in de tijd

Ook Museum Rotterdam staat stil bij de 750e verjaardag van de stad. Daar vertellen ze met verschillende tentoonstellingen de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam. Deze zijn gratis te bezoeken. Arnold Carmiggelt, hoofd Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam, geeft alvast een voorproefje.

"Je moet het eigenlijk zo zien: het hele land waar nu de stad Rotterdam zit, was overstroomd en ze hebben dat in fases teruggewonnen. Rond 1250 hadden ze de Schielands Hoge Zeedijk gereed, die aan de Noordkant van de Nieuwe Maas loopt. Er was nog een klein stukje open waar het water van de Nieuwe Maas het binnenland in kon komen en dat hebben ze in 1270 afgedamd. Dat was de dam in de Rotte waar nu de Hoogstraat loopt."

Eigenlijk weten we pas relatief kort hoe oud Rotterdam eigenlijk is. In 1991 worden tijdens werkzaamheden aan de Willemsspoortunnel opgravingen gedaan. Een van de objecten die tevoorschijn komt is een eeuwenoud houten scheepje. Na onderzoek blijkt het bootje in 1270 gebouwd te zijn. Dat moet ook het jaar zijn dat de dam is aangelegd.