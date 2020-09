Aboutaleb: 10.000 euro beloning voor studenten met beste idee tegen coronabesmettingen

De burgemeester sprak vrijdagochtend in het stadhuis met Rotterdamse studentenverenigingen over het toenemend aantal besmettingen onder deze groep. Hij deed dat begin augustus ook al, toen het aantal besmettingen onder studenten plotseling toenam.

"Ook nu hebben we de hulp van alle studentenverenigingen nodig om het belang van de coronaregels weer onder de aandacht te brengen bij studenten. Daarom heb ik vanochtend een oproep aan hun vertegenwoordigers gedaan: help mij, help de stad. Kom met ideeën! De club die met het beste, uitvoerbare idee komt, beloon ik met 10.000 euro."

Begin augustus startte de gemeente en GGD in samenwerking met studentenverenigingen ook al een speciale campagne gericht op studenten: 'Niet lullen maar testen.' Via social media en flyers worden studenten gewezen op het belang van testen bij milde klachten.

Volgende week overlegt de burgemeester opnieuw met de vertegenwoordigers van de Rotterdamse studenten.