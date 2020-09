Nieuwe natuur kijken in Chris Natuurlijk van 19 september

In de Rotterdamse Parkenmaand gaat Chris Natuurlijk op pad met Kevin en Marvin Groen. De Rotterdamse tweelingbroers zijn allebei bioloog en doen de Nieuwe Natour over het Eiland van Brienenoord. Op het eiland, dat overigens zelf ook wordt vernieuwd, gaan de Gebroeders Groen samen met Chris Natuurlijk op zoek naar nieuwkomers in de natuur; dieren en planten die nog niet zo lang in Nederland zijn.

Een Biesbosch vol libellen en ijsvogels

In de Biesbosch stikt het volgens Thomas van der Es, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer, in september van de zuidelijke libellen en ijsvogels. De boswachter kan er honderduit over vertellen en dat doet hij dan ook.

Een magisch jaar

Een jaar lang werkte de Rotterdamse kunstenaar Willem van Hest in de Botanische Tuin in Rotterdam-Kralingen. Hij tekende, schilderde en schreef over de Gunnera manica, de halsbandparkiet, het zadenhuisje, de seizoenen en de mensen in de tuin. Zondag neemt hij afscheid met een Herfstfeest , een tentoonstelling en het boekje 'Een magisch jaar in de Botanische Tuin Kralingen'. In Chris Natuurlijk stelt hij zijn opvolgers voor.

Leesclub

De val van Thomas van der G. van Nelleke Noordervliet is uit. Deelnemers aan de exclusieve leesclub met Nelleke Noordervliet mochten haar nieuwe roman lezen, nog voordat het boek was verschenen. In Chris Natuurlijk bespreken Hubert van Belois en Diana Rozendaal het boek en vertellen ze over het evenement en het fenomeen leesclub in boekhandel Donner in Rotterdam.

Luister zaterdag 19 september van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.