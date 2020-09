1,5 jaar cel voor moeder die ex-vriendje (17) van dochter dwong tot seksuele handelingen met banaan

Drie mannen en een vrouw moeten ieder achttien maanden de cel in voor het ontvoeren, bedreigen en vernederen van een jongen van 17 uit Schiedam. Tegen hen was eerder dertig maanden cel geëist.

Het viertal heeft de jongen in april vorig jaar na zijn werk in een auto getrokken en hem naar een kelderbox gebracht. Daar wordt hij geschopt, geslagen en wordt hij gedwongen om bij zichzelf seksuele handelingen te verrichten met een banaan en een komkommer. Ook laten ze hem naakt als een kat melk van een schoteltje likken. Dat alles gebeurt onder bedreiging met een taser en er worden foto's van gemaakt. De rechter oordeelt dat de vier daarom schuldig zijn aan het maken van kinderporno.

De 17-jarige jongen heeft een relatie gehad met de 18-jarige dochter van de veroordeelde vrouw. De moeder komt erachter dat hij seksueel getinte foto's en filmpjes van haar dochter op zijn iPhone heeft. Hij stuurt haar een bericht waarin hij zegt iets met de filmpjes te gaan doen als ze een ander vriendje krijgt. De moeder besluit daarom hem samen met haar partner, broer en een vriend onder de druk te zetten de beelden te wissen.

Hij doet dat en daarmee lijkt de kous af, maar het viertal is bang dat er nog kopieën in de iCloud staan. Ze wachten hem op bij zijn werk en dwingen hem de kopieën te wissen op een laptop, maar het slachtoffer heeft zijn telefoon niet bij zich om in te kunnen loggen. Daarop gaan ze over tot de ontvoering.