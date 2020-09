Vier scenario's voor Songfestival in Ahoy: van volle zaal tot optredens op afstand

Er liggen vier scenario's klaar voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in mei 2021. Om te zorgen dat het door kan gaan, worden meerdere mogelijkheden uitgewerkt: een normaal feest met veel publiek, een songfestival op anderhalve meter, een optie waarbij artiesten vanuit hun eigen land optreden en één in lockdown zonder publiek.

De organisatie tekende vrijdagmiddag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de NOS. Hierin staat onder andere dat het doel is om het songfestival met zoveel mogelijk bezoekers en deelnemers te kunnen vieren.

Daarom heeft scenario A de voorkeur: een Songfestival zoals we gewend zijn. Negen shows, een vol Ahoy, alle deelnemers in Rotterdam en dagenlang feest in de stad. De vraag is of de coronamaatregelen dit toelaten. Daarom zijn er andere opties bedacht.

Bij scenario B komen wel alle delegaties naar Rotterdam, maar is maar beperkt publiek toegestaan in Ahoy. Dit zodat de anderhalvemeterregel kan worden gehandhaafd.

Artiesten treden op vanuit eigen land

Optie C ziet er compleet anders uit dan we gewend zijn: bezoekers zitten op anderhalve meter afstand en de artiesten zingen vanuit hun eigen land als zij niet kunnen reizen. In geval van nood is er ook scenario D. Dan spelen de artiesten vanuit hun thuisland en is er ook geen publiek toegelaten in Ahoy.

Of het Songfestival op 18, 20 en 22 mei er nog hetzelfde uit gaat zien, is dus nog de vraag. Maar er zijn ook elementen die hetzelfde blijven. Het thema blijft Open Up, het podium dat voor 2020 werd gemaakt blijft en ook de vier presentatoren van afgelopen jaar zijn er in 2021 bij. Het gaat om Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager.

Hoe het festival er precies uit zal gaan zien, wordt in de eerste maanden van volgend jaar bepaald.