Rotterdam verwelkomt grootste LNG-bunkerschip: 'Waardevolle toevoeging verduurzaming scheepvaart'

Geen drommen mensen of een uitbundig feest bij de doop van de Gas Agility. Toch is het schip vrijdagochtend bij Cruise Port Rotterdam met champagne en een regen aan rode papierslierten officieel in gebruik genomen. Het is immers het grootste LNG-bunkerschip ter wereld. En dat moet worden gevierd, vinden ze in Rotterdam.

Vlak voor de ceremonie wordt de naam van het schip nog even afgedekt met een doek. Maar bij de kenners is het 135 meter lange bunkerschip al langer bekend: het lag namelijk al sinds 23 augustus voor de kust te wachten op dit moment. Eerder op de dag konden de liefhebbers het blauw met gele schip al naar de kade bij de Erasmusbrug zien varen.

De Gas Agility is gebouwd op de scheepswerf van Hudong-Zhonghua Shipbuilding, in de buurt van Shanghai. Het wordt geëxploiteerd door het Franse Total en krijgt Rotterdam als thuisbasis.

Het schip is nu nog leeg, maar gaat straks brandstof bunkeren bij de LNG Terminal op de Tweede Maasvlakte. LNG is vloeibaar aardgas dat door extreme verkoeling (-162 graden) vloeibaar wordt. Hierdoor is het makkelijk te transporteren.

Mooie vorm

Directeur Toshitsugu Nozawa van Mitsui O.S.K. Lines (MOL) kijkt vlak voor de ceremonie vol bewondering naar ‘zijn’ schip. “Het is een mooie dag voor de betrokken bedrijven, charters en eigenaren. Ik vind het heel bijzonder dat de naamgeving hier aan de kade plaatsvindt en niet op de werf. Het schip heeft een mooie vorm, vaart heel zuinig en draagt bij aan een milieuvriendelijke manier van varen.”

Dat wordt bevestigd door Maud Eijgendaal, businessmanager bij Havenbedrijf Rotterdam. “LNG is op dit moment de schoonste brandstof ter wereld en is op grote schaal verkrijgbaar. Daardoor is het voor grote rederijen als CMA CGM een aantrekkelijke brandstof om de vloot te verduurzamen.” Zo gaat de Gas Agility tenminste tien jaar lang LNG leveren aan de nieuwste containerschepen van CMA CGM. Deze komen binnenkort ook naar Rotterdam.

“Dat zijn negen gigantische containerschepen die met één tank van Rotterdam naar Azië en weer terug kunnen varen. Daarvoor hebben ze tanks ingebouwd van 15.000 kuub. Grotere tanks bestaan er op dit moment niet”, vertelt Eijgendaal. Ze verwacht dat met de komst van deze schepen jaarlijks 300.000 ton extra LNG wordt gebunkerd. “Dat betekent een exceptionele groei en een waardevolle toevoeging aan de verduurzaming van de scheepvaart in Rotterdam.”

Bunkermarkt

En het ging al zo goed met de LNG-bunkermarkt in de havenstad. ”Halverwege dit jaar hadden we al meer LNG verkocht dan heel vorig jaar en daar komt straks ineens veel meer bij. We verwachten dit jaar uiteindelijk 200.000 ton LNG te gaan verkopen. Dat was vorig jaar minder dan de helft.”

De Gas Agility is volgens Eijgendaal daarom een welkome aanvulling op de bunkermarkt in Rotterdam. “Op dit moment zijn al drie bunkerschepen vast actief in Rotterdam, naast drie operators die hier ook mogen bunkeren. Maar omdat de vraag naar LNG jaarlijks zo hard stijgt, hebben we meer bunkerschepen nodig.”

Daarom is het terecht dat het schip feestelijk in gebruik wordt genomen, stelt ze. “Het is voor deze kade, waar normaal gesproken cruiseschepen liggen die twee of drie keer zo groot zijn misschien een klein schip, maar ze is groot in haar soort. Toch wel een flinke dame dus.”