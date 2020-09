Botteghin keert terug, Advocaat laat niks los over keuze Diemers-Toornstra

Botteghin keert terug in de basis, Advocaat laat niks los over keuze Diemers-Toornstra

Feyenoord start zondag tegen FC Twente met Eric Botteghin in de basis. De Braziliaan keert terug van een schorsing. Lutsharel Geertruida vulde zijn positie tegen PEC Zwolle in, maar schuift zondag door naar de rechtsbackpositie.

De aanwinst Uroš Spajić kan nog niet concurreren met Botteghin, hij is nog niet speelgerechtigd. "Dat duurt nog een paar dagen", zegt Dick Advocaat op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel tegen FC Twente.

Spajić zal zich daarna ook eerst moeten bewijzen. "Even voor de duidelijkheid: iedereen die komt, moet zich waarmaken en laten zien dat hij beter is. Als er een nieuwe speler komt betekent het niet dat hij direct speelt. Linssen en Diemers hebben heel de voorbereiding meegedaan, maar deze jongen komt net binnen en moet het laten zien. Ik ken hem nog niet goed, we zijn er positief over, maar in de wedstrijd moet je het laten zien."

Diemers of Toornstra, Malacia sneller terug

Op de persconferentie liet Advocaat nog niet los of Mark Diemers of Jens Toornstra op het middenveld gaat spelen. Tyrell Malacia is op de weg terug, de linksback keert eerder terug dan verwacht. Hij kan voor de winterstop nog spelen.

Bekijk hierboven heel het gesprek met Dick Advocaat.