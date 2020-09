Sparta gaat ondanks coronagevallen gewoon naar Vitesse: 'Je weet dat je moet spelen'

In aanloop naar Vitesse-Sparta, zaterdagavond in Arnhem, gaat het eigenlijk vooral over corona. Bij Vitesse zijn acht stafleden besmet met het virus, bij Sparta leverde Deroy Duarte een positieve test af. Toch voelt Sparta-trainer Henk Fraser zich niet anders, de dag voor het duel: "gewoon, dat je een wedstrijd moet spelen."

"Het is een utopie om te denken dat het ons niet zou kunnen gebeuren", vertelt Fraser over de vele besmettingen in de technische staf van Vitesse. Onder andere hoofdtrainer Thomas Letsch zit zaterdagavond niet op de bank.

"Net zoals wij heel strikt testen, doen zij dat ook", vervolgt Fraser. "Maar je weet dat je moet spelen. Als je helemaal geen risico wil lopen moet je binnen blijven, maar dat is niet aan de orde. Het gaat door. Je moet je aan de regels houden, meer kan je niet doen."

Het bleef dus niet alleen bij coronabesmettingen aan Arnhemse kant, ook Deroy Duarte is er zaterdagavond niet bij vanwege een positieve test op het virus. "We hebben meerdere spelers die op die positie kunnen spelen, het is voor hem jammer want hij stond niet voor niets de vorige wedstrijd in de basis", vertelt Fraser daarover.

"Ik heb de heren ook aangegeven: we trainen hard om fit te worden en te blijven. We weten dat corona speelt dus je moet er alles aan doen om dat te voorkomen. Ook dat kan je je plek kosten, zo simpel is het. Daarom is het zaak het zo zorgvuldig mogelijk in de gaten te houden, daarmee zeg ik niet dat Duarte dat niet heeft gedaan. Het kan iedereen overkomen."

Realistisch

In aanloop naar het duel met Vitesse, een oud-werkgever van Fraser, kijkt de trainer van Sparta nog eens terug op afgelopen zondag. De Rotterdammers verloren thuis met minimaal verschil van Ajax, ondanks een overtalsituatie.

"Ik heb een hele volwassen, gedisciplineerde, realistische groep. Als je kijkt naar de afgelopen decennia en de voorbereidingen is het heel begrijpelijk dat wij van Ajax kunnen verliezen. Achteraf hoor ik dan: Sparta heeft niet het vermogen, dit en dat... Nee. Ajax is gewoon een topploeg in alle opzichten. Er was wel een kans om een resultaat te halen, maar dat hebben we niet kunnen volbrengen. Dat vonden we wel erg jammer."

Zaterdag gaat Sparta, dus zonder Deroy Duarte en de langer afwezige Reda Kharchouch en Tim Coremans, met een verder fitte selectie op jacht naar revanche. "Ik denk dat we goed stonden tegen Ajax, en zo gaan we deze wedstrijd ook in, met een goede organisatie. Waar we kunnen voetballen gaan we zeker de aanval zoeken."

Vitesse-Sparta begint zaterdag om 18.45 uur, en is natuurlijk volledig live te volgen via Radio Rijnmond Sport. Bekijk boven dit bericht het volledige interview met Sparta-trainer Henk Fraser.