Heylen over concurrentiestrijd met Beugelsdijk bij Sparta: 'Het triggert mij'

"Ik heb ook bij grote clubs gespeeld, daar was het altijd een concurrentiestrijd", zegt de oud-speler van onder meer Anderlecht en Zulte Waregem. "Ik denk dat het mij persoonlijk wel triggert, en het mij naar een hoger niveau brengt. Er zal jammer genoeg altijd iemand teleurgesteld zijn, maar dan moet je proberen niet diegene te zijn. Je moet de coach geen andere uitweg geven dan jou erin zetten. Je kan het niet even rustig aan doen."

"De besten zullen spelen", vervolgt de 26-jarige Belg. "Of dat nu ik, Tom of Bart is, we moeten het elkaar zo moeilijk mogelijk maken. Maar ik hoorde in de week van de oefenwedstrijd tegen Dortmund dat ik ging starten tegen Ajax, dat is fijn om te horen omdat je dan toch het vertrouwen krijgt. Samen met Bart speel je dan ook wel een goede wedstrijd, dat geeft extra vertrouwen."

Coronagevallen

Zaterdagavond speelt Sparta, wellicht met Heylen opnieuw in de basis, tegen Vitesse. Donderdag werd bekend dat acht leden van de Arnhemse technische staf positief zijn getest op corona, en ook bij Sparta-middenvelder Deroy Duarte kwam een besmetting aan het licht. "Het verandert niet echt veel", zegt Heylen daarover.

"We weten dat corona aanwezig is in het dagelijkse leven en rondom ons. Het verandert niet veel, jammer genoeg moeten we nu een speler missen. We moeten verder, en kijken naar de wedstrijd van zaterdag. Ik denk dat ik namens het hele team praat als ik zeg dat we er niet bang voor zijn. We horen ook bij de jongere generatie, en ik denk dat het vooral de oudere generatie is die op moet passen om besmet te raken."

En dus gaat Heylen met Sparta gewoon op jacht naar drie punten in Arnhem, waar hij eerder al met Emmen en Zulte Waregem speelde. "Ik heb nog nooit van ze verloren, dus dat is positief. We weten wat hun kwaliteiten zijn, als we daar gewoon met dezelfde mentaliteit en werkkracht als tegen Ajax aan de aftrap beginnen zijn we zeker in staat te verrassen zaterdag."

