Hoog bezoek voor Stichting Maaszicht, prinses Margriet opent nieuwe locatie

Prinses Margriet, de derde dochter van prinses Juliana en prins Bernhard, heeft vrijdag het nieuwe gebouw van Stichting Maaszicht in Rotterdam geopend. Zij kreeg, als lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Vrienden Maaszicht, een rondleiding door het gebouw en sprak bewoners en hun mentor over de nieuwe locatie en de zorg en begeleiding die Stichting Maaszicht biedt.

Maaszicht is een voorziening voor beschermd wonen voor jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. Vaak is er bij hen sprake van emotionele verwaarlozing en trauma's, vanwege het ontbreken van een stabiele woonomgeving.

Bij Maaszicht krijgen jongeren met complexe problemen de gelegenheid zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen. Stichting Maaszicht creëert een thuisbasis en biedt dagelijkse structuur en veiligheid.

39 beschermde woonplekken

De nieuwe locatie aan de Kleiweg biedt 39 beschermde woonplekken voor jongeren. In het nieuwe pand hebben jongeren een eigen kamer en badkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer, een centrale keuken en een tuin.