Restaurant 't Waaltje weer open, nagenoeg compleet beeld van aantal besmettingen

Restaurant 't Waaltje in Heerjansdam mag de deuren weer openen. Een kleine week geleden moest 't Waaltje de deuren nog sluiten na zestien coronabesmettingen die aan het restaurant waren gelinkt.

Wouter Kolff, voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft, mede op advies van de GGD Zuid-Holland Zuid, besloten dat 't Waaltje weer open mag. De GGD ZHZ zegt een nagenoeg compleet beeld van het aantal besmettingen te hebben en de nauwe contacten.

't Waaltje moest aanvankelijk twee weken dicht, maar langere sluiting is niet noodzakelijk meer. Er zijn op dit moment 38 besmette personen die worden gelinkt aan het restaurant in Heerjansdam. Hen wordt geadviseerd om thuis te blijven de komende tien dagen.

Ook wordt mensen, die in de eerste anderhalve week van september in 't Waaltje zijn geweest, geadviseerd om hun klachten in de gaten te houden.

In overleg met de GGD en de Veiligheidsregio ZHZ heeft het restaurant maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.