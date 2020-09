Ouders krijgen gestolen laptop met foto's verdronken Viënna (2) terug

De gestolen laptop en harddisk met daarop dierbare foto's van het verdronken meisje Viënna (2), is na berichtgeving van Rijnmond weer terug bij de ouders in Rotterdam-Zuid. De laptop verdween donderdag bij een inbraak in hun woning aan de Hindersteinstraat.

De buurman van de ouders plaatste herkenbare bewakingsbeelden op Facebook en riep de daders op de spullen terug te brengen. De foto's waren volgens de buurman de enige herinneringen aan hun dochtertje, dat begin september in de vijver langs de Sterkenburgsingel verdronk.

Mannen herkend

De twee mannen op de beelden werden vrijdag herkend door Rotterdammer Sefik. Hij las het verhaal op Rijnmond.nl en zocht de facebookpagina van de buurman erbij: "Ik herkende die gasten gelijk en ben ze gaan opzoeken in Crooswijk. Ik vertelde waarom de laptop van emotionele waarde is en het hele verhaal erachter over het verdronken meisje. Ze waren van hun à propos en gingen de tas meteen halen. Ik ben blij dat ik de ouders de spullen nu kan overhandigen.

Sefik bracht de tas vrijdagmiddag samen met een verslaggever van Rijnmond terug bij de ouders van het overleden meisje. De ouders bedankten hem, maar wilden verder niet voor de microfoon reageren. Volgens Sefik zouden de inbrekers nog telefonisch hun excuses willen aanbieden, maar daar gingen de ouders niet op in.

Geen aangifte

Sefik is niet van plan de twee inbrekers aan te geven bij de politie: "Ik wil het hierbij laten, ik ken die gasten. Ik heb bij wijze van spreken vroeger met ze geknikkerd. Dit was de manier om die tas terug te krijgen en het belangrijkste is dat die ouders die foto's weer hebben. Dat geeft me een goed gevoel."

De verdachte, een 36-jarige Rotterdammer, is aangehouden in Rotterdam-Noord. De politie dreigt de beelden van de tweede verdachte ongeblurd vrij te geven als hij zich niet zelf meldt.