Besluit Feyenoord met gemengde gevoelens ontvangen op Coolsingel

In de Rotterdamse gemeenteraad is wisselend gereageerd op de bevestiging van Feyenoord dat het doorgaat met de ontwikkeling van een nieuw stadion. Veel fracties in de gemeenteraad zien dit als een belangrijke toezegging, maar een aantal oppositiepartijen vindt dat het proces niet echt vordert.

Weken werd er door de raadsleden al op gewacht: wat gaat Feyenoord doen? Deze week kwam de clubleiding met een reactie, de club gaat dóór met het ingezette proces. Maar dat is niet hetzelfde als een definitief 'ja' op Feyenoord City. Daarvoor zijn er nog altijd teveel onzekerheden.

"Niets opgeschoten"

De SP-fractie is niet positief. "We zijn geen stap opgeschoten met het nieuwe stadion", zegt Pieter Schol, burgerlid van de SP Rotterdam. "Wat zegt de club eigenlijk? Niets. En het stadsbestuur doet maar alsof er niets aan de hand is en vertelt dat we op koers liggen. Het enige wat is gebeurd, is dat de schulden zijn opgehoogd met enkele miljoenen voor het technisch ontwerp. En 20 miljoen besteden we aan een overkluizing terwijl dat was bedoeld voor woningbouw."

Leefbaar Rotterdam-raadslid Robert Simons begrijpt dat de club met een reactie kwam. "Ze konden niet anders. Ze zijn door de gemeente gewoon onder grote druk gezet."

Simons maakt zich nog steeds zorgen omdat de financiering niet rond is. "Het is al twee keer uitgesteld. Nu weer een jaar. Is het geld er volgend jaar wel, nu er ook nog een coronacrisis is?" Leefbaar is bang dat de raad in een groot project terecht komt en dat er straks geen uitweg meer is als de financiering niet rond komt.

Logisch besluit

Coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA zijn wel tevreden over de toezegging en zeggen te begrijpen dat er nu nog niet een definitief 'ja' is gegeven. Christine Eskes van het CDA: "Het is een moeilijke fase voor de club met alle coronamaatregelen, met inkomsten die teruglopen. Daarom is het des te belangrijker dat ze zich nu toch duidelijk uitspreken; wij willen vooruitgang."

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij gelooft dat het uiteindelijk wel goed komt met de financiering van het nieuwe stadion. "Je gaat geen technisch ontwerp uitvoeren voor iets dat je niet gaat bouwen", zegt hij.

Ook Dennis Tak van de PvdA is tevreden met de toezegging. "Ik zie dit als een 'go'. Ik denk dat het alleen kan misgaan door corona en het niet rond krijgen van de financiering."

Tak is ook blij dat de 6,5 miljoen euro voor het technisch ontwerp er nu is. Hij heeft bevestigd gekregen dat de gemeente dat niet gaat betalen. Welke partij wel weet hij niet.

De PvdA wil wel dat als het duurder wordt, dat dan geen effect zal hebben op het aantal sociale woningen.

Informatievoorziening

Leefbaar Rotterdam wil dat het stadsbestuur nu snel met de toegezegde informatie komt. Simons vindt het gek dat de raad de informatie uit de media moet halen.

Reactie stadsbestuur

Wethouder Arjan van Gils spreekt van een belangrijke stap die Feyenoord zet. "Daar zijn wij als gemeente blij mee. Het nieuwe stadion is een belangrijke drager van de gebiedsontwikkeling rondom het stadion. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat - ook al moet er nog veel gebeuren - dit mooie project gerealiseerd kan worden."

Hij vervolgt: "En er zijn natuurlijk al veel belangrijke stappen gezet. Neem bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de ingediende omgevingsvergunning en de toekenning van de woningbouwimpuls."