Aboutaleb: 'Deze maatregelen gaan vanaf zondag gelden in de regio Rotterdam Rijnmond'

Aboutaleb over regionale coronamaatregelen: 'Situatie is heel erg zorgelijk'

Aboutaleb blikte met Rijnmond terug op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in Den Haag. De persconferentie was vervroegd, omdat in heel Nederland het aantal coronabesmettingen schrikbarend stijgt.

Alleen al in de regio's Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid werden vrijdag bijna 400 nieuwe besmettingen gemeld. Het kabinet heeft onze regio ingeschat op risiconiveau 2. Dat betekent dat de situatie zorgelijk is.

Aboutaleb zegt daarover: "We hebben met de versoepeling in juni collectief een klimaat gecreëerd waardoor mensen denken 'het hoeft allemaal niet meer'. Dat moeten we gaan veranderen."

Dit gaat nog wel een tijdje duren. De WHO voorspelt dat in Nederland in oktober en november het aantal nieuwe besmettingen en doden hard gaat stijgen Voorzitter Aboutaleb Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Burgemeester Aboutaleb: “Ik ga geen paniek zaaien, maar ik maak me echt zorgen. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt nu met honderden per dag, in studentenhuizen, maar ook in verpleeghuizen en in ziekenhuizen. Ook het aantal doden stijgt. Ik ga geen paniek zaaien, maar het is écht zorgelijk.”

Vanaf komende zondag 18:00 uur nieuwe maatregelen

Het kabinet kiest ervoor om vooral in de Randstad de maatregelen aan te scherpen. Met name Rotterdam is daarbij genoemd. Volgens Aboutaleb gaan vanaf zondag 18:00 uur de volgende nieuwe maatregelen gelden:



* Gezelschappen worden beperkt tot maximaal 50 personen. In zalen zijn alleen nog meer dan 100 personen toegestaan als daarvoor een vergunning is aangevraagd.

* Horecagelegenheden mogen na 00:00 uur geen bezoekers meer binnenlaten 'en om 01:00 moet het licht uit zijn', aldus Aboutaleb. Horecagelegenheden die zich daar niet aan houden, moeten rekening houden met sluitingen.

* De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat weer scherper inzetten op handhaving van de coronamaatregelen, onder meer op markten en op plekken waar veel jongeren samenkomen.

* Eigenaren van supermarkten wordt opgeroepen ook weer meer te letten op het naleven van de coronamaatregelen.

* De mondkapjesplicht komt voorlopig niet terug "maar ik sluit niet uit dat wij die weer gaan instellen", zegt burgemeester Aboutaleb.

Creativiteit voor een betere communicatie wordt beloond

Zowel het kabinet als Aboutaleb blijven een beroep doen op het gezond verstand van de Nederlanders. "De vraag of we teruggaan naar de lockdown van maart en april is een sleutel die alle 17,5 miljoen Nederlanders in handen hebben", zegt Aboutaleb die erop blijft hameren dat de situatie ernstig is.

De burgemeester sprak vrijdag de hele dag door met vertegenwoordigers van grote groepen die onder meer als brandhaarden voor het coronavirus gelden, zoals studenten en de eerder genoemde christelijke organisaties (70) en migrantenorganisaties. Hij was blij dat iedereen massaal kwam opdagen.

De vraag of we teruggaan naar de lockdown van maart en april is een sleutel die alle 17,5 miljoen Nederlanders in handen hebben Ahmed Aboutaleb

Vooral jongeren worden meer dan eens genoemd, omdat volgens Aboutaleb het aantal besmettingen onder mensen tot 30 jaar is geëxplodeerd. Veel besmettingen vinden plaats in studentenhuizen tijdens feestjes en borrels.

Aboutaleb zegt daar niet met een smoes om de brandblusser te inspecteren de brandweer langs te willen sturen en zo indirect de naleving van de coronamaatregelen te controleren. Hij wil dat evenmin bij religieuze en andere organisaties.

Volgens hem lijkt het nog steeds nodig om bij 'migranten-Rotterdammers' die nauwelijks Nederlands spreken om de noodzaak van de coronamaatregelen nog eens extra te benadrukken. "Al die groeperingen roep ik op om met creatieve ideeën te komen voor een betere communicatie. En ik ben bereid om dan over de brug te komen met geld."

Misvatting horeca

Een van de sectoren die opnieuw getroffen wordt door de aangescherpte maatregelen, is de horeca. Veel uitbaters vinden dat onterecht, omdat het aantal besmettingen in de sector niet groot zou zijn. "Dat is niet juist", zegt Aboutaleb. "De RIVM schat nu dat het aantal besmettingen in de horeca 6 procent is. We moeten ook dat naar beneden brengen als onderdeel van een compleet plaatje. We moeten gewoon aan alle knoppen tegelijk draaien."