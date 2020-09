Premier Rutte: 'De urgentie moet terug, die bracht ons zo ver'

De persconferentie was speciaal ingelast vanwege het fors oplopend aantal coronabesmettingen in de laatste weken, met name in de Randstad. "Het is een lastige boodschap", weet Rutte, "maar corona is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed show geworden sinds de zomer. Dat zien we overal om ons heen. Iedereen snakt naar contact met familie en collega's, maar het is niet goed om de regels los te laten en ook niet verstandig."

Reproductiegetal zorgwekkend

In juni was het zogenoemde reproductiegetal gezakt tot onder de 1. Inmiddels staat het weer op 1,4. Zorgwekkend, vindt Rutte. "De besmettingen verdubbelen per week. We willen niet nog een keer dezelfde crisis, alsjeblieft niet, niet hetzelfde aantal overledenen."

In tegenstelling tot in de eerste maanden van de coronacrisis belanden minder mensen in het ziekenhuis. We weten meer over het virus. "Maar daar moeten wij ons niet door in slaap laten sussen", aldus Rutte. Hij voegt er later aan toe: "We moeten voorkomen dat de reguliere zorg in de knel komt."

Rutte en minister Hugo de Jonge steunen de extra maatregelen die door zes regio's, waaronder Rotterdam-Rijnmond, genomen worden.

Cafés eerder dicht

Cafés moeten, zoals donderdag al uitlekte, vanaf zondagavond eerder sluiten. Rutte gelooft in het effect van die maatregel. "Je gaat elkaar toeschreeuwen, zeker met alcohol op", zegt Rutte, die benadrukt dat de horeca niet de schuld moet krijgen. "Ze hebben het fantastisch gedaan. Als iedereen zich aan de gedragsregels houdt, kunnen we snel weer naar de kroeg."

Rutte besloot zijn toespraak met een dringende oproep: "We moeten de basisregels in acht nemen, op straat, in de horeca, de huiskamer, in studentenhuizen. We kunnen dit voor elkaar boksen. We moeten het nog een keer doen."

Kinderen tot 13 jaar

De Jonge gaf tijdens de persconferentie aan dat kinderen onder de 13 jaar met milde klachten zich niet meer hoeven te laten testen. "Kinderen met een snotneus kunnen weer naar school. Het verspreidingsrisico is heel gering." De maatregel wordt genomen om de testcapaciteit niet extra te belasten.

"We zitten krap in de capaciteit. We werken met man en macht aan uitbreiding, maar de krapte zal nog wel even aanhouden'', aldus De Jonge. De drukte in de laboratoria komt doordat er zoveel besmettingen zijn. "Er is sprake van een tweede golf als je kijkt naar het aantal besmettingen, niet als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames."