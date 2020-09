Geen of minder vlees eten? Duurzaamheidsexpert geeft advies

"Ik mis vlees niet, ik heb het eigenlijk ook nooit gemist", zegt Rijnmond-duurzaamheidsexpert Jose van Linschoten. "In de tijd van de varkenspest en de gekke koeienziekte ben ik vegetariër geworden. Dat had te maken met de beelden die je zag van de ruimingen van die dieren. Dat vond ik vreselijk om te zien."

In de schappen van winkels liggen steeds vaker vleesvangers. Veel mensen denken er tegenwoordig ook aan om of geen vlees meer te eten, of in ieder geval minder. Maar dat is niet voor iedereen zo gemakkelijk, beseft Van Linschoten zich ook.

"Probeer het om te beginnen eens met spaghetti of pasta. Gehakt is makkelijk te vervangen door een vleesvervanger en daar proef je bijna niets van. Dan heb je toch vegetarisch gegeten zonder dat je er echt iets van gemerkt hebt."

Zelf eet Van Linschoten niet vaak vleesvervangers. "Omdat ik anders kook, waardoor ik het vlees niet eens mis. Maar af en toe eet ik wel vleesvervangers, maar altijd zonder zuivel, plantaardig, anders is het net zo slecht als vlees eten." Ze doelt niet alleen op het dierenleed, maar ook op de gevolgen voor het klimaat.

Van Linschoten: "Een kaasschnitzel is net zo slecht als kip, maar kip is wel weer beter dan rundvlees. De klimaatimpact is minder erg, maar nog steeds vrij stevig. Dus vervang rundvlees en dagje voor kip. Als je toch vlees eet, kijk naar de keurmerken."

Schoonvader

Al meer dan twintig jaar eet Van Linschoten vegetarisch. En dat terwijl haar schoonvader slager is. "Haha, ja. Daar was hij in het begin niet zo blij mee. Hebben we wel even mee geworsteld. Maar het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Mijn kinderen zijn vegetarisch en mijn man ook. Nou, alleen buiten de deur eet hij vlees, thuis niet."