Twee auto's over de kop, N3 in beide richtingen dicht

De N3, de Randweg Dordrecht, is vrijdagavond in beide richtingen dicht na een aanrijding met zes auto's. Bij het ongeluk tussen de afrit naar het ziekenhuis en de Wantijbrug zijn twee mensen gewond geraakt.

Twee auto's zijn over de kop geslagen en door de vangrail op de andere weghelft terecht gekomen. De ravage is groot.

De N3 is in noordelijke richting helemaal dicht tussen de A16 en de A15. De andere kant op is de randweg afgesloten tussen de afrit naar de Staart en afrit naar het ziekenhuis. Dat betekent dat het verkeer vanaf de Staart binnendoor richting het centrum kan rijden.

De toedracht van de aanrijding is nog niet bekend. Hoe lang de N3 nog dicht is, kan de politie nog niet zeggen.