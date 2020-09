Twee auto's over de kop, N3 is weer open

De N3, de Randweg Dordrecht, is vrijdagavond in beide richtingen enkele uren grotendeels dicht geweest na een aanrijding met zes auto's. Bij het ongeluk tussen de afrit naar het ziekenhuis en de Wantijbrug raakten twee mensen gewond.

Twee auto's sloegen over de kop en kwamen door de vangrail op de andere weghelft terecht. De ravage was groot.

De N3 was na de aanrijding in noordelijke richting helemaal dicht tussen de A16 en de A15. De andere kant op was de randweg afgesloten tussen de afrit naar de Staart en afrit naar het ziekenhuis.

Rond middernacht ging de N3 richting Rotterdam weer open, een uur later volgde ook de andere kant richting Breda.

De toedracht van de aanrijding is nog niet bekend.