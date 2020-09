Horeca reageert op aanscherping regels: 'Alsof corona in de muziek en de lampen hangt'

Opnieuw een zware teleurstelling voor horecaeigenaren; het kabinet en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond scherpen de maatregelen in de strijd tegen corona voor hen weer aan. Zondag om 18:00 uur gaan de nieuwe regels in. Rotterdammer Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland: "Het is een ongelooflijk staaltje symboolpolitiek."

Vrijdagavond werd duidelijk dat cafés, bars en restaurants vanaf zondag na 00:00 uur geen gasten meer mogen binnenlaten. "En om 01:00 uur moet het licht uit", voegde de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb er namens de Veiligheidsregio aan toe. Willemsen spreekt van symboolpolitiek. "De mensen die het café uit gaan, gaan niet slapen. Die gaan thuis feestjes geven, in de illegaliteit en in slecht geventileerde ruimtes."

Zijn collega Jasper Swartjes van Locus Publicus aan de Rotterdamse Oostzeedijk, waar altijd veel studenten komen, vult aan: "Het zijn heel rare maatregelen. Wat kun je hier; lampen aan, muziek uit. Alsof corona in de muziek en de lampen hangt." Volgens Swartjes maakt het uur dat hij nu eerder dicht moet, juist het verschil om toch nog een beetje omzet te draaien. "Als we dat nu ook nog kwijtraken. Jezus, waar gaan we heen?!"

De mensen gaan niet slapen, die het café uit gaan. Die gaan thuis feestjes geven, in de illegaliteit in slecht geventileerde ruimtes Robèr Willemsen

De horeca is door de coronacrisis keihard geraakt, benadrukken de twee Rotterdammers. Bleven de deuren met de lockdown vanaf 15 maart eerst tweeënhalve maand helemaal dicht, vanaf begin juni mocht er weer geschonken worden, maar met mate. Het aantal gasten werd beperkt zodat mensen niet in kleine ruimtes te dicht op elkaar zouden zitten of staan.

'De echte besmettingshaarden aanpakken lukt niet'

Er is geen enkele reden om dat strenge regime verder aan te scherpen, vindt Willemsen. Hij haalt de officiële cijfers aan waaruit volgens hem blijkt dat de horeca niet echt een besmettingshaard is. "Vorige week 113 besmettingen op 15 miljoen individuele bezoekers. Dat is een fractie van nul-komma-heel-veel-nullen-zeven. Dat is echt niks. En dan ga je zo'n branche deze tik geven. Het is heel kwalijk, heel kwalijk."

Zo help je corona niet de wereld uit Jasper Swartjes van Locus Publicus

Willemsen wijst er verder op dat er in verpleeghuizen veel meer besmettingen worden gemeld 'met veel minder traffic'. De echte klapper valt in de thuissituatie, daar wordt zestig procent van de besmettingen gemeld. De ondernemer spreekt van symboolpolitiek, een bewijs dat het niet lukt om de echte besmettingshaarden en echte problemen aan te pakken. Volgens hem schiet 'kennelijk' de voorlichting in bepaalde groepen te kort en slaagt het kabinet er niet in om de testcapaciteit op orde te krijgen. "Vanaf het moment van melden tot de test en de uitslag ben vijf tot zes dagen onderweg. En dus gaan we sterke taal uitslaan en pakken de horeca."

Horecaondernemers naar het Malieveld

De voorman van Koninklijke Horeca Nederland is extra teleurgesteld, omdat volgens hem het kabinet beloofd had om eerst met de sector te overleggen over nieuwe maatregelen. Dat is niet gebeurd en dat was niet voor het eerst. "Op de een of andere manier doen we er blijkbaar niet toe." Ook Swartjes kan er met zijn hoofd niet bij: "Je kunt dit niet zomaar beslissen, vind ik. Wie zijn zij dat wij de lampen uit moeten doen, licht aan, deur dicht. Zo help je corona niet de wereld uit."

De sector is al maanden niet lucratief, maar heeft zich met tegenzin aan de maatregelen meegewerkt. "Frustrerend", zegt Willemsen die ook wijst op de ironie dat demonstreren wel nog steeds mag. "We zijn blijven doorgaan, omdat we almaar hopen dat er licht komt aan het einde van de tunnel. Demonstreren op het Malieveld hebben we niet willen doen. Maar ik ga er de komende 24 uur wel eens heel goed over nadenken."

Leefbaar Rotterdam en D66 hebben inmiddels vragen gesteld aan het college over de nieuwe sluitingstijden voor de horeca.