Crisisexpert Gert-Jan Ludden: 'Het kabinet is pleisters aan het plakken'

Crisisexpert Gert-Jan Ludden vindt dat het kabinet pleisters aan het plakken is. "We zijn altijd reactief en reageren op onverwachte zetten van het coronavirus. Dan hol je achter de feiten aan", zegt hij.

Ludden, die onder meer crisisoefeningen heeft gedaan met de veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond, reageert op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

"Misschien moet je nu al maatregelen nemen voor gebieden die niet in niveau 2 zitten óf rood kleuren. Je moet niet pas in beweging komen op het moment dat het probleem zich aandient."

Ludden vervolgt: "Als ik kijk naar prioriteit 1 van ons kabinet, bescherming van kwetsbare ouderen, moet je misschien nu maatregelen nemen voor zorgmedewerkers en beschermingsmiddelen gebruiken als je op bezoek komt. Reageren om problemen te voorkomen in de volgende weken."

Horeca eerder dicht

Ook zet de crisisexpert vraagtekens bij de extra maatregelen voor de horeca. Horecagelegenheden moeten eerder sluiten. "Als het later wordt, wordt het gezelliger en drinkt men meer alcohol wellicht. Dat hopen ze te ondervangen. De vraag is of dat voldoende is, want als men feestjes elders voortzet werkt het contraproductief."

Ludden begrijpt ook weinig van het indelen van regio's in drie waarschuwingsniveaus. "We werkten eerst met kleurcodes. Dat gaat door elkaar heen lopen, het leidt tot verwarring. Je moet ervoor zorgen dat de samenleving het nog wel begrijpt."

Vervuiling in cijfers

"Ook een zorgpunt vind ik dat wij blijven sturen op besmettingscijfers. Dat vind ik een gevaarlijke koers. We horen de laatste weken regelmatig dat er vervuiling in de cijfers zit. Dat de kwaliteit van de tests te wensen over laat, dat er veel vals positieve meldingen zijn en dat positief geteste mensen niet besmettelijk zijn."

Ludden: "Ik zou toch graag wat meer analyses zien van onze deskundigen op die cijfers. Als je een dashboard maakt, zie ik dat liever multidisciplinair ingevuld. Dit vind ik een eenzijdige benadering."