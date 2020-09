FC Dordrecht ruim onderuit in Zuid-Limburg

In de beginfase kreeg FC Dordrecht een goede mogelijkheid op het openingsdoelpunt. Nikolas Agrafiotis had de 0-1 op zijn schoen, maar hij kon in de dertiende minuut de bal niet in het doel schieten. Doelman Youri Roulaux en de paal hielden de thuisploeg overeind. Anthony Swolfs kwam halverwege de eerste helft met de schrik vrij na een verkeerde inschatting. De Belgische doelman van FC Dordrecht kwam te ver uit, maar de poging van Jordy Croux ging via een stuit van verre afstand over.

Roda JC nam in de 33e minuut de leiding via een strafschop. Kermad Sürmeli ging in het zestienmetergebied van FC Dordrecht in de fout, waarna voormalig Excelsior-speler Ronald Alberg vanaf elf meter raak schoot (1-0). De tweede Limburgse goal viel ook snel. Twee minuten later tikte Croux de 2-0 binnen.

Rode Roda

Al vroeg in de tweede helft gooide Roda JC de wedstrijd definitief in het slot via een treffer van Amir Absalem (3-0).

Verder waren de tweede rode kaarten voor de thuisploeg noemenswaardig. Erik Falkenburg, oud-Spartaan, mocht eerder gaan douchen na een elleboog tegen het gezicht van Julius Bliek. Roda JC-coach Jurgen Streppel werd ook naar de tribune gestuurd vanwege commentaar op de wedstrijdleiding. In blessuretijd slikte FC Dordrecht het vierde Limburgse doelpunt. Stefano Marzo was bij de 4-0 de afmaker voor Roda JC.

Van den Ham: 'Totaal onnodig nederlaag'

FC Dordrecht-trainer Harry van den Ham was na afloop van de wedstrijd tegen Roda JC ziek van de nederlaag. "Het was totaal onnodig. Je had op voorsprong moeten staan, maar we hebben het in anderhalve minuut weggegeven", zegt hij.

Aan de Krommedijk hoopt Van den Ham nog versterkingen binnen te halen, al is dat voor FC Dordrecht een uitdaging. "We zijn wel bezig met spelers", geeft Van den Ham toe. De mogelijkheid bestaat dat de nieuwe spelers van samenwerkingspartner Fortuna Sittard komen.

Roda JC - FC Dordrecht 4-0 (2-0)

33' 1-0 Ronald Alberg (penalty)

35' 2-0 Jordy Croux

52' 3-0 Amir Absalem

90+4' 4-0 Stefano Marzo

Rood: Erik Falkenburg (70' Roda JC, elleboogstoot)

Rood: Jurgen Streppel (77' Roda JC, commentaar op de leiding, twee keer geel)

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley, Sürmeli, Bliek (73' Amadin), Bondswell (63' Jansen); Musaba, Vermeulen, Baggerman, Vliet; Agrafiotis, Valpoort