Rotterdamse studenten begrijpen zorgen Rutte: 'Ik ga niet meer zo hard feesten als voorheen'

Ook premier Rutte zei tijdens de persconferentie vrijdagavond dat mensen relatief veel besmet raken tijdens borrels, feestjes en bijeenkomsten. "Jongeren zijn denk ik toch wat roekelozer", zegt Cas, die zelf zegt zoveel mogelijk op alle regels te letten. "Dus ik snap de oproep wel van onze premier. Om ons toch even wat beter op te laten letten."

'Minder hard feesten'

De Duitse student Tim begrijpt de zorgen ook en ziet om zich heen eigenlijk twee groepen ontstaan. "Je hebt een groep die zich echt bewust is van de risico's en ook een groep die misschien wat roekelozer is", legt hij uit terwijl hij net de supermarkt uit komt lopen. "Maar ik let wel op nu, ik ga niet zo hard meer feesten als voorheen. Ik spreek gewoon af en toe met een paar vrienden buiten af en daar hou ik het bij."

Voor de studente Marija zijn de zorgen niet nieuw, zij volgt een studie 'Infection & Immunity'. "Dus ik heb ook al de nodige colleges hierover gehad. Wat dat betreft is mijn omgeving denk ik niet de beste weerspiegeling van jongeren als geheel. Want wij letten allemaal heel erg goed op."

Maar, zo vindt Mathijs, het is ook te makkelijk om énkel jongeren de schuld te geven. "Natuurlijk komen studenten iets vaker bij elkaar over de vloer, maar tegelijkertijd zie ik ook veel oudere mensen in het OV zich niet aan de regels houden. En als ik naar mijn vriendengroep kijk, wij houden elkaar altijd goed in de gaten en gaan daarnaast minder snel op bezoek bij ouderen."

Gesprek met studenten

Puck de Waal van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV) vindt het belangrijk dat er nieuwe maatregelen komen. “We zien al tijden om ons heen dat deze groep er moeite mee heeft om de maatregelen te volgen. Het is voor hen lastig te beseffen dat een grote groep ziek wordt en dat wij daar de verantwoordelijkheid voor krijgen.”

De Waal ontkent daarom ook niet dat de studenten een grote rol spelen in de verspreiding van het virus. “De studenten vinden het vooral lastig dat er geen positief vooruitzicht is.”

Vrijdagochtend hebben de RKvV, universiteiten en hogescholen om de tafel gezeten met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. “Hij drukt ons op het hart om ons weer verantwoordelijk te voelen. Daarom heeft hij een hulpvraag bij ons neergelegd. Wij kunnen namelijk beter communiceren met de studenten om zo de individuele student te vragen wat zij nodig hebben om de regels te volgen.”

Hoewel studenten soms moeite hebben met het volgen van de regels, ziet De Waal wel dat áls er iemand besmet blijkt, zij wel de quarantaine opvolgen. “En als we de cijfers willen onderdrukken, moeten de regels strenger worden. Als de studenten meer vrijheid willen, moeten zij ervoor werken.”

Aboutaleb zit volgende week weer om de tafel met de studentenorganisaties. Zij hebben nu de tijd om met concrete plannen te komen om studenten nog meer te stimuleren.